Прокуратура обвиняет депутата свердловского парламента в нарушении закона

ЗакСО нарывается на «ссору» с прокуратурой и законом из-за депутата Коробейникова

19.22 Суббота, 19 сентября 2020
Политика
Фото: МК-Урал
В свердловском Законодательном Собрании продолжает набирать обороты скандал, связанный с именем депутата Алексея Коробейникова, избравшегося от партии «Единая Россия» и занимающего в региональном парламенте сразу два поста – председателя мандатной комиссии и заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. По мнению прокуратуры Свердловской области, депутат незаконно занимался арендным бизнесом, а также скрыл имеющиеся у него банковские счета. Сам народный избранник считает, что закон не нарушал и государство не обманывал. О скандале, вспыхнувшем ещё в марте, вспомнил портал Е1.ru.

Напомним, ещё в марте месяце прокуратура обратилась с требованием к спикеру Законодательного Собрания Людмиле Бабушкиной провести проверку и наказать, вплоть до лишения мандата, ее однопартийца – Алексея Коробейникова. Поводом для такого обращения надзорного органа послужило то, что работая в региональном парламенте на постоянной основе, а соответственно, получая из бюджета, как председатель комиссии, заработную плату, Алексей Коробейников занимался коммерческой деятельностью. А это категорически запрещено антикоррупционным законодательством РФ.

Прокуратура обвиняет депутата свердловского парламента в нарушении закона
Прокуратура обвиняет депутата свердловского парламента в нарушении закона


Сотрудниками прокуратуры было установлено, что, начиная с 2016 года, Алексей Коробейников сдавал в аренду находящиеся в его собственности помещения, расположенные на улицах Толмачева, 25, Ломоносова, 22 и Луначарского, 182 в Екатеринбурге, которые в соответствии с законодательством он должен был передать в доверительное управление. Но Коробейников не сделал этого и, будучи депутатом, получающим зарплату из бюджета, получил 522 тысячи 800 рублей дохода от коммерческой деятельности в 2018 году. Кроме того, в своей декларации о доходах за 2016, 2017 и 2018 годы депутат «забыл» указать банковские счета открытые в ВТБ и Райффайзенбанке в 2016 году, а в Газпромбанке и вовсе в 2012 году.

Но и это не всё. Еще одно нарушение, о котором пишут сотрудники надзорного ведомства, касается двойной занятости Коробейникова. По их предположению, депутат получает зарплату не только как глава мандатной комиссии, но и как заместитель председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Такое совмещение запрещено всё тем же законом о противодействии коррупции.

Этот набор нарушений, допущенных депутатом Коробейниковым, и послужил поводом для требования о его наказании, вплоть до увольнения.

«Лицо, замещающее государственную должность субъекта Российской Федерации, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в требовании прокуратуры, направленном на имя Людмилы Бабушкиной. Представитель надзорного органа требует незамедлительно рассмотреть обращение, устранить нарушения закона и привлечь нарушителя к ответственности.

Однако исполнять требование прокуратуры в региональном парламенте не спешат, требование, направленное в законодательный орган ещё в марте месяце, до сих пор не исполнено. А это, стоит отметить, тоже нарушение законодательства, только уже со стороны руководства парламента.

Людмила Бабушкина подтвердила порталу Е1.ru, факт получения такого требования по Коробейникову, но от прямого ответа на вопрос о том, что сделано, ушла, отправив журналистов портала к руководителю комиссии по доходам и расходам.


Фото:Тагильский рабочий

«Мы получали такой документ от прокуратуры, я направила его в комиссию по расходам и доходам, она занимается этой работой. Детали надо узнавать у руководителя комиссии, они запрашивают материалы, несколько раз адресант по уважительной причине отсутствовал на заседании», — пояснила Людмила Бабушкина.

В свою очередь, Владимир Никитин – председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания высказался по этому поводу крайне лаконично.


ФОТО: Ura.ru

«Будет комиссия в октябре, будем рассматривать. Больше не комментирую», – сказал, как отрезал, Владимир Никитин.

Стоит отметить, что Владимир Никитин, по совместительству являющийся председателем комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, впрочем, как и Людмила Бабушкина, забыли о части 1 статьи 6 (Обязательность исполнения требований прокурора) закона «О прокуратуре Российской Федерации», которая гласит: «Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок».

Журналисты Е1 не остановились на достигнутом, и попросили самого Алексея Коробейникова прокомментировать, такое количество претензий надзорного органа к нему.


ФОТО: Ura.ru

«Я уже давал объяснения по этому поводу, но мне понятно, почему эту тему снова будоражат — перед выборами. На момент проверки прокуратуры у меня всё имущество было сдано по договору доверительного управления. Все доходы, которые я получал от сдачи, были задекларированы, все налоги оплачены. Со стороны налоговой инспекции ко мне никаких претензий не было. Со стороны комиссии, куда я сдавал данные, тоже претензий не было. Кроме того, было несколько проверок прокуратуры (в том числе проверяли и мои декларации), от нее также никаких претензий не поступало», – заявил народный избранник, уверяя, что претензий от прокуратуры при проверке его деклараций не поступало.

Судя по словам Коробейникова, до недавнего времени доходы, получаемые от сдачи недвижимости в аренду, бизнесом не считались и арендодатели платили с таких доходов налог на доходы физических лиц, именно этот налог платил и Коробейников. Однако в 2018 году Верховный суд приравнял это к коммерческой деятельности, и депутату пришлось оформить недвижимость в доверительное управление, чтобы не нарушать закон. Претензии по поводу трех неуказанных в декларации банковских счетов депутат и вовсе назвал смешными.

«Вам хоть раз звонили из банка и предлагали кредит? Счет они автоматически открывают, а я знать об этом не знаю. Вот об этом речь. Еще один счет я приобрел, когда оплатили в Райффайзенбанке услугу, счет мне открыли там единовременно, с тех пор он числится на мне. Одно дело, когда речь о миллионах рублей в банке, другое — когда счета нулевые. По факту я их должен был указать в декларации, но я о них не знал, вот такая коллизия, — пояснил Коробейников. Если отталкиваться от слов Коробейникова, то жители России должны помнить, что любой звонок из банка с предложением получить кредит или открыть счёт, подразумевает, что счёт уже открыт. Являются ли счета господина Коробейникова, открытые, как он говорит «автоматически» «нулевыми» мы не знаем, факт остаётся фактом, счета есть, и о них он был обязан сообщить. Но не сообщил.

С обвинениями в двойной занятости на постах в законодательном собрании Коробейников не согласен. По его словам, деньги он получает только за работу на посту председателя мандатной комиссии, а должность зампредседателя комитета по региональной политике не оплачивается. Получить подтверждение словам Коробейникова нам не удалось.

Стоит отметить, что мандатная комиссия, которую возглавляет Алексей Коробейников, следит как раз за вопросами, связанными с соблюдением депутатской этики, а этику депутат Коробейников, судя по всему, не нарушает. И всё, что он не сообщил о собственных доходах и счетах, он не сообщил из этических соображений. Дабы не травмировать коллег. Кстати, об «этически» правильных поступках Коробейникова, когда он умудрился сделать чуть ли не бизнес на грантах, получаемых общественными организациями, близкими к нему, мы писали ранее, Читать здесь, здесь, здесь и здесь.
© Вечерние ведомости
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