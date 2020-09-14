Мегапомойкой под Екатеринбургом заинтересовались в ФСБ

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»

23.11 Пятница, 18 сентября 2020
Политика
В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, чем недоволен ЦБ РФ на Урале, кто стоит за новой свалкой в Садовом, какие старые-новые правила ввел начальник УМВД по Екатеринбургу и почему в горздраве приготовились к приходу оперативников ОБЭП.

В уральском филиале ЦБ шокированы наводнившими регион фальшивками

В Уральском ГУ Банка России встревожены резко возросшими случаями выявления фальшивых денежных купюр на территории Свердловской области – за сутки выявляется более десятка поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей. Фальшивые деньги поступают в филиал ЦБ как из крупных торговых сетей (в их числе «Монетка», «Ашан», «Бристоль») после инкассации, так и из коммерческих банков. По слухам, ситуация уже находится на контроле спецслужб, но пока выявить канал, откуда поступают «фальшивки», не удалось. Между тем, масштаб распространения поддельных купюр уже впору называть катастрофическим для экономики.

На окраине Екатеринбурга разрастается новая мегасвалка



В Екатеринбурге может появиться новая больная точка для властей и жителей – речь идет о несанкционированной свалке на окраине города, которая только начинает разрастаться. Свалка расположена вблизи поселка Садовый рядом с ЕКАД – неизвестные сбрасывают мусор в карьеры, где ранее добывали глину для кирпичного завода. В настоящее время на территорию вывезено уже тысячи кубометров разного мусора, в том числе строительного.

По слухам, свалку организовали те же «бизнесмены», которым раньше принадлежала мегапомойка на улице Коммунистической. После того, как силами правоохранителей и администрации Орджоникидзевского района удалось победить «мусорных» коммерсантов, вытеснив их с объекта, они переместились в Садовый, где уже поставили будку и шлагбаум. После того, как новообразованная свалка попалась на глаза главе райадминистрации Роману Кравченко, на объект выехали сотрудники полиции и прокуратуры. Информацией, по некоторым данным, заинтересовалось и УФСБ по Свердловской области.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что новая свалка расположена на неразграниченных землях, и, по сути, ликвидировать её должно МУГИСО, но показал опыт, в Министерстве не торопятся решать подобные проблемы. Между тем, в случае возгорания мусора, едким дымом окутает не только ЕКАД, но и близлежащую Верхнюю Пышму, что очень не понравится руководству местного холдинга.

В УМВД по Екатеринбургу вернули «палочную» систему

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров настроил против себя рядовых сотрудников полиции. По слухам, полковник вернул так называемую «палочную» систему в подразделениях ППСП и ДПС, с которой боролись прежние руководители УМВД. Если раньше еще как то можно было выполнять планы по протоколам, то сейчас нужно круглые сутки патрулировать на улицах, чтобы у начальства не было вопросов. Всё потому, шепчутся полицейские, что в УМВД серьезный дефицит кадров, и сотрудникам приходятся выполнять огромный масштаб работы.

Сотрудников горздрава Екатеринбурга вызовут в ОБЭП

Поглощение горздрава Екатеринбурга свердловским Министерством здравоохранения позволило выявить массу нарушений в деятельности подведомственных мэрии учреждений, рассказывают слухмейкеры. Речь идет, в том числе, и о нарушениях финансового характера, которыми еще предстоит дать уголовно-правовую оценку. Известно, что одно уголовное дело по факту мошенничества уже возбуждено, и оперативникам ОБЭП дали все необходимые полномочия и впредь раскрывать подобные нарушения, направляя материалы в следствие. Таким образом, УМВД сыграет на руку региональным властям, что в последующем обязательно зачтется.

Уличному художнику из Екатеринбурга придется объясняться с полицией

История с граффити уличного художника Славы ПТРК, посвященная богатству патриарха Кирилла (в изображении явно угадывается герой «Утиных историй» мультимиллионер Скрудж Макдак, который буквально купался в деньгах) может закончиться возбуждением административного дела. По информации из силовых структур, рисунок, выполненный напротив Храма на Крови, вызвал крайне бурную реакцию в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга, сотрудник которой и потребовал от полиции разобраться с граффити.

Известный спортсмен из Екатеринбурга «пошутил» над бывшей возлюбленной, оставив её без золота

Борец из Екатеринбурга, мастер спорта международного класса, ранее защищавший Россию на Олимпийских играх (боролся за медаль по греко-римской борьбе) стал участником доследственной проверки. По слухам, на спортсмена поступило заявление, что якобы он причастен к хищению 300 тысяч рублей и золотых украшений у своей бывшей девушки. Пропажа произошла, когда она находилась на отдыхе в Сочи. Сам борец пояснил полицейским, что похищать украшения не собирался, а хотел лишь напугать бывшую возлюбленную.

«Единая Россия» определилась с победителями на праймериз



Баланс сил в гордуме Екатеринбурга не изменится и после проведения довыборов, назначенных на ноябрь, при этом «Единая Россия» сможет отчитаться о своих успехах в Москву.

По слухам, в исполкоме «ЕР» принято неофициальное решение, что на партийных праймериз по округу №3 (Верх-Исетский район) одержит победу ставленник «Таганского Ряда» Игорь Рубцов, а по округу №9 (Ленинский район) бизнесмен Виталий Чачин, в 2018 году пытавшийся избраться от эсеров и поддерживаемый сейчас авторитетным предпринимательским сообществом.

Таким образом, властям удастся сохранить и хрупкое перемирие в думе, и показать федеральным властям, что ситуация в свободолюбивом городе находится под полным контролем. Впрочем, выборщики, голосующие на праймериз, могут в корне поменять политические планы «ЕР», сыграв в свою игру.

Свердловский полковник сыграет в «рулетку»



Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров отсчитывает дни до истечения контракта, который заканчивается в конце октября. За месяц уважаемому полковнику необходимо либо договориться с Москвой о продолжении карьеры в МВД, добиваясь повышения в звании, либо достичь консенсуса с крупными ФПГ, которые бы могли поддержать его на ближайших выборах в ЗакСобрание либо в Госдуму. По слухам, Ибрагим Абабакарович больше склоняется к плану «Б», но при условии, что нижетагильскую полицию возглавит преданный ему человек.

Байкаловский район может возглавить чиновник из Минфина

В Байкаловском муниципальном районе продолжается поиск кандидатуры на должность главы. По данным слухмейкеров, управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец ведет переговоры с одним из высокопоставленных сотрудников областного Министерства финансов, который является выходцем из района. Обсуждается, в том числе, вариант направить областного чиновника в Байкаловский район не на весь срок, а только на время, необходимое для вывода муниципалитета из кризиса.

Одновременно прокуратура района решает вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Алексея Жукова. Поводом являются коррупционные нарушения, допущенные им при отказе увольнения заместителя по районному хозяйству Сергею Кантышеву. Данные нарушения были выявлены Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Рассмотрев представленные департаментом нарушения, в августе дума объявила Алексею Жукову выговор.

Между тем, дума сослалась на положения ФЗ-25 «О муниципальной службе», в то время как глава муниципального образования является не служащим, а лицом, занимающим выборную должность, а значит, в данном случае необходимо применять ФЗ-131 «О местном самоуправлении». Данный закон не предусматривает объявление выговора, единственной мерой по нему является отрешение от должности. В настоящее время прокуратура готовит иск о признании решения думы незаконным.

Председатель думы Белоярки рискует остаться без мандата в 2021 году

Депутаты думы Белоярского городского округа обсуждают свои шансы на переизбрание в новый созыв – срок их полномочий истекает через год. Большинство парламентариев склонны считать, что им удастся сохраниться, за некоторым исключением. Так, жители села Косулино, интересы которых в думе представляет председатель Андрей Воробьев, всё чаще проявляют недовольство народным избранником. Сам он, между тем, пытается заработать политические баллы, рассказывая о том, как ему удалось добиться выделения средств на благоустройство поселка, хотя это заслуга администрации муниципалитета, а вовсе не Воробьева.

Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
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20:36 В Екатеринбурге более 60% школ, детсадов и больниц получили отопление
20:15 В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка картин художников с ограниченными возможностями здоровья
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18:10 Сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозкам на такси в Екатеринбурге
17:57 В центре Екатеринбурга трамвай столкнулся с фурой
17:32 В Нижнем Тагиле волонтеры разыскивают пропавшую женщину
17:06 Школу-интернат в Верхней Пышме отремонтируют на деньги олигархов
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14:55 Министр ЖКХ опроверг строительство мусороперерабатывающего завода под Дегтярском
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