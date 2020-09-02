Владимир Тунгусов из Турции пытается вернуть контроль над плодоовощным бизнесом в Екатеринбурге

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, почему в свердловских муниципалитетах притормозили смену глав и кто готов воспользоваться политическим кризисом в городах, кто из депутатов Алапаевска может сменить мандат на кресло мэра, о чем думает начальник УМВД Екатеринбурга и кто напал на его подчиненных, а также зачем Владимир Тунгусов полетел в Турцию.

Элиты Артемовского не могут найти компромиссную фигуру на пост главы

Политическим кризисом в Реже и Алапаевске может воспользоваться системная оппозиция

Глава Алапаевска ищет преемника

Начальник отдела образования Алапаевска устроил застолье перед Днем знаний

В екатеринбургском УМВД фантазируют о наказании для подполковника



Юлия Михалкова может принять участие в выборах в ЕГД

Свердловский депутат едет разбираться с беспределом похоронщиков

В Екатеринбурге гастарбайтеры напали на полицейских

«Серый кардинал» свердловской политики улетел в Турцию на отдых и на переговоры

В Екатеринбурге возбудили уголовные дела на сотрудниц «массажных» салонов

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На место главы Артёмовского Андрея Самочернова ушедшего в отставку, пока не подобрали достойную кандидатуру. Проблема - никто не хочет идти на его пост, рассказывают слухмейкеры. Областные власти считают место «расстрельным» и своего кандидата до сих пор не предоставили. В Артемовском слишком самостоятельная дума, слабая экономика и сильные протестные настроения, поэтому из области нет желающих возглавить муниципалитет. Местные элиты же в Артемовском расколоты, и выдвинуть устраивающую всех фигуру не готовы.Безвластье в Артемовском может не просто продлиться, но и перекинуться на соседние города. В Реже местная дума хочет отправить в отставку главу города Ивана Карташова, а в соседнем Алапаевске кресло качается под Сайгидом Билаловым, которым недовольны областные структуры и правоохранительные органы. Отставка Карташова и Билалова затягивается лишь потому, что в резиденции губернатора боятся повторения артемовского сценария, когда после ухода действующего главы не будет найдена компромиссная фигура, которая сможет пройти согласование.Ситуацией могут воспользоваться оппозиционные силы, в частности, активно обрабатывающие эту территорию депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, депутат Заксобрания от ЛДПР Кирилл Некрасов и даже депутат из Асбеста Наталья Крылова, которую интересует Режевской район как часть будущего плацдарма на выборах в ЗССО.Впрочем, к Ионину и Некрасову областные власти вполне могут наоборот обратиться за помощью, чтобы наладить обстановку в территории и сделать контролируемым вопрос с заменой глав. В отличие от известной своей радикальностью Крыловой, Ионин и Некрасов никогда открыто не шли на обострение конфликта по линии муниципалитет-регион, а старались решать проблемы в территории, в том числе, в диалоге с областной властью.Главе Алапаевска Сайгиду Билалову, судя по всему, уже поставили задачу искать на занимаемый им пост достойного преемника. Сам же он, по слухам, готовится уйти в Законодательное Собрание, получив в следующем году мандат депутата. Основной дилеммой остается то, кому он оставит город.По одной из версий, Билалов готов сделать ставку на своего бывшего бизнес-партнера, коммерсанта Юрия Корнилова (по кличке «Рубель»), у которого есть необходимый финансовый ресурс и поддержка среди местных ЖКХ-структур. Корнилов в случае своего избрания готов продолжить курс Билалова, фактически оставляя город во власти своего предшественника. Согласны ли будут с его кандидатурой областные власти, пока остается под вопросом.Кроме того, набирает политические баллы на территории и депутат Андрей Дедюхин (в январе 2018 года его лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения). Дедюхина готовы поддержать амбициозные местные элиты, среди которых ранее судимый депутат Сергей Подкорытов (в определенной среде имеет прозвище «Зуба»), обладающий ресурсом в виде небольшой «боёвки» – его поддерживает группировка местных спортсменов, и авторитетом – то, как он умеет решать проблемы у горожан вызывает некое уважение.Шикарную пьянку устроил начальник отдела образования Алапаевска Сергей Болотов, шепчутся неравнодушные учителя, которые уже не могут молчать, как начальство живет не по доходам. По слухам, с 20 на 21 августа Болотов организовал знатное застолье на внебюджетные доходы в лагере «Спутник». Завистники Болотова шепчутся, что основной статьей доходов может являться проведение строительно-ремонтных работ в подведомственных учреждениях, которые в течение длительного времени выполняет одна и та же компания с нарушением конкурсных процедур. Однако этой информации так и не была дана оценка со стороны силовиков, поэтому обвинять чиновника в чем-либо пока как минимум преждевременно.В Управлении МВД России по Екатеринбургу гадают, какое наказание придумать для заместителя начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Александра Дмитриева. По слухам, подполковник, будучи ответственным по УМВД в один из выходных дней не вышел на службу, игнорируя к тому же звонки коллег на сотовый телефон. Теперь начальник УМВД Игорь Озеров думает, как проучить подчиненного, который, к слову, уже давно подумывает о переходе.«Справедливая Россия» ведет переговоры с актрисой Юлией Михалковой, предлагая ей выдвинуться от партии на довыборы в городскую думу Екатеринбурга по одномандатному округу №9, которые состоятся 22 ноября. В 2018 году она предпринимала попытку участия в выборах в ЕГД как раз по округу №9, но суд снял её с предвыборной гонки из-за нескольких недействительных подписей. В случае выдвижения от партии, подписи собирать не придется, а значит и проблем не возникнет. К тому же, девушка поддерживает связь с эсерами более 10 лет. Теперь им осталось заинтересовать Юлию Михалкову – не факт, что ей вообще сейчас интересна политика.В Белоярский городской округ на следующей неделе приедет депутат ЗакСобрания Вячеслав Вегнер, чтобы разобраться с беспределом местных похоронщиков, знают источники из его окружения. Рынок ритуальных услуг в муниципалитете вот уже более 10 лет как находится под контролем этнических групп, занимающихся незаконными захоронениями. Жители решили пожаловаться на криминализированный рынок Вячеславу Вегнеру, не добившись реакции от правоохранительных структур. Известно, что встреча пройдет на площадке Общественной палаты.Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах нападения на двух участковых уполномоченных отдела полиции №14. Конфликт произошел пару месяцев назад, когда отец и сын – граждане Азербайджана напали на полицейских. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Особое обстоятельство данной истории придает другое обстоятельство – по слухам, нападавшие были дружны с районным начальником участковых, которому теперь придется объясняться перед новым руководством – с 7 сентября ОП №14 возглавит Дмитрий Шишмаков, которого переводят с ОП №7.Утром 22 августа в бизнес-зале «Санкт-Петербург» терминала «D» международного аэропорта Шереметьево был замечен «серый кардинал» екатеринбургской политики Владимир Тунгусов, отправившийся в компании женщины и ребёнка в Турцию, хотя, возможно, она выступает в качестве транзитной страны.По уверениям злых языков, Владимир Тунгусов направился в Турцию не совсем на отдых, а для решения, в том числе, политических вопросов. По словам наших собеседников, «серый кардинал» столицы Урала решил вернуть былое влияние через союз с криминальными представителями азербайджанской диаспоры.Напомним, в ночь с 19 на 20 августа в Турции пал жертвой вендетты, ведущейся между двумя азербайджанскими воровскими кланами вот уже четыре года, едва ли не самый авторитетный на постсоветском пространстве вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули). Он был расстрелян в гостиничном номере собственным охранником, который отомстил боссу за убийство другого «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ленкоранского). Конфликт между Ровшаном Ленкоранским и Лоту Гули случился, как сообщали СМИ, из-за оптовых поставок плодоовощной продукции на рынки Екатеринбурга.Похороны 47-летнего вора в законе Гули прошли на кладбище в Стамбуле 21 августа. На похороны вора в Турцию прибыли сотни представителей криминального мира, в том числе и делегация из России. Присутствовали на похоронах и представители Екатеринбурга.Сейчас, когда Лоту Гули уже похоронен, активы которые контролировал покойный, начали делить. На плодоовощной бизнес в Екатеринбурге, с которого и началось криминальное восхождение Гули, уже заявили свои претензии «авторитеты» из числа азербайджанцев-талышей. Их представители были в составе той самой «похоронной делегации» и до сих пор находятся в Турции.Именно с ними, в преддверии предстоящего выборного цикла 2020 – 2021 годов, и летел повстречаться в Турции Владимир Георгиевич Тунгусов, дабы обеспечить за счёт многочисленной азербайджанской диаспоры, проживающей практически во всех уголках Свердловской области, поддержку своим кандидатам на выборах. Стоит отметить, что многие выходцы из Азербайджана уже давно являются гражданами России, а соответственно, участвуют в выборных процессах. Кроме того, в силу некоторых национальных, и не только, особенностей, являются, контролируемым и управляемым электоратом.Именно эту «электоральную управляемость» и хочет использовать для возвращения во власть в Свердловской области Тунгусов, особенно сейчас, когда административный ресурс, используемый на выборах, начал давать сбои.Логика предложения азербайджанскому криминалитету со стороны Владимира Георгиевича, по версии источника, проста. Если криминалитет, имеющий влияние на диаспору, поможет Тунгусову провести как можно больше своих депутатов, то Тунгусов, в свою очередь, после победы на выборах и возвращения в органы управления регионом, поможет им не только сохранить, но и преумножить их плодоовощной бизнес. Отметим, что в настоящее время этот бизнес в большей степени контролируется «заклятыми друзьями» не только Владимира Георгиевича, но и «авторитетными» азербайджанцами. А «серые» финансовые потоки, которые почти получилось повернуть после «посадки» Контеева в нужную, как Тунгусову, так и азербайджанским ворам, сторону, вновь потекли мимо их карманов.Поэтому, если информация сплетников верна, и Тунгусов все же встретился и договорился с представителями криминального мира, нас ждут интересные события, как в плане передела рынка плодоовощной продукции на территории Свердловской области, так и во время выборов. При наличии такого симбиоза контроль над ходом выборов со стороны административных органов региона будет наполовину потерян.Полиция Екатеринбурга возбудила несколько уголовных дел в отношении руководства одного из самых респектабельных «массажных» мужских салонов уральской столицы. Дела возбудили по факту организации занятия проституцией. По данным издания, владелец сети салонов в очередной раз уйдет от наказания, а ответственность понесут администраторы. Известно, что оперативным сопровождением дела занимались оперативники уголовного розыска УМВД, которые начали проверку только после заявления, поступившего на имя начальника ГУ МВД.