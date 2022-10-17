Физик-ядерщик Андрей Ожаровский – об опасности мирного атома, и немного о последствиях ядерного удара По мнению Андрея Ожаровского, мирный атом может принести человечеству даже больше проблем, чем ядерное оружие

18.58 Понедельник, 24 октября 2022

Интервью