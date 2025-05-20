Возрастное ограничение 18+
Прокуратура оспорила приказ находящегося в СИЗО министра ЖКХ Смирнова, касающийся мусорного полигона
Теперь областному МинЖКХ необходимо менять региональную схему по обращению с ТКО
Прокуратура Свердловской области направила в областное МинЖКХ протест на приказ, подписанный уже бывшим министром Николаем Смирновым незадолго до свой отставки. В этом приказе Смирнов утвердил в региональной схеме по обращению с ТКО место размещения большого мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» у деревни Андреевки на юге Сысертского района (подробнее о приказе от 27.12.2024 № 815 Вечерние ведомости писали здесь).
Как установило ведомство, изменения, внесенные в Схему по обращению с ТКО, «не содержат сведений о конкретном земельном участке, на котором планируется строительство комплекса, значительная часть земельных участков, расположенных в границах указанного кадастрового квартала, отнесены к категории земель, не соответствующей требованиям федерального законодательства для строительства объекта обращения с ТКО, в программе отсутствует перечень мероприятий, направленных на подготовку земельного участка для размещения комплекса», говорится в ответе и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики областной прокуратуры Александра Воронина активистам, выступающим против строительства полигона.
Протест был направлен ещё 4 апреля, в МинЖКХ после этого пообещали скорректировать Схему по обращению с ТКО.
Кроме того, прокуратура усмотрела нарушения закона и в ещё одном документе, принятом уже после ареста Смирнова — распоряжении правительства Свердловской области от 10.02.2025 № 54-РП, которым
на основании ходатайства ООО «Экологические системы» участок с кадастровым номером 66:25:4306002:1137, граничащий с выбранным местом для полигона переведён из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.
По этому поводу был направлен ещё один протест, который на данный момент находится на рассмотрении в правительстве Свердловской области.
Напомним, перевод земли под выбранным для размещения полигона местом из категории сельхозземель в промышленные является едва ли не краеугольным камнем в сложившейся вокруг «мусорного» объекта ситуации — против сокращения земель сельхозназначения в этой истории планомерно выступает федеральный Минсельхоз.
Как установило ведомство, изменения, внесенные в Схему по обращению с ТКО, «не содержат сведений о конкретном земельном участке, на котором планируется строительство комплекса, значительная часть земельных участков, расположенных в границах указанного кадастрового квартала, отнесены к категории земель, не соответствующей требованиям федерального законодательства для строительства объекта обращения с ТКО, в программе отсутствует перечень мероприятий, направленных на подготовку земельного участка для размещения комплекса», говорится в ответе и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики областной прокуратуры Александра Воронина активистам, выступающим против строительства полигона.
Протест был направлен ещё 4 апреля, в МинЖКХ после этого пообещали скорректировать Схему по обращению с ТКО.
Фрагмент ответа ведомства активистам из АНО «Щит малой Родины»
Кроме того, прокуратура усмотрела нарушения закона и в ещё одном документе, принятом уже после ареста Смирнова — распоряжении правительства Свердловской области от 10.02.2025 № 54-РП, которым
на основании ходатайства ООО «Экологические системы» участок с кадастровым номером 66:25:4306002:1137, граничащий с выбранным местом для полигона переведён из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.
«Документы, достоверно подтверждающие отсутствие иных вариантов размещения промышленного объекта не представлены, испрашиваемое целевое назначение земельного участка на дату принятия оспариваемого распоряжения не соответствовало утвержденным документам территориального планирования, землеустроительной документации»,
— говорится в ответе прокуратуры.
По этому поводу был направлен ещё один протест, который на данный момент находится на рассмотрении в правительстве Свердловской области.
Фрагмент ответа ведомства активистам из АНО «Щит малой Родины»
Напомним, перевод земли под выбранным для размещения полигона местом из категории сельхозземель в промышленные является едва ли не краеугольным камнем в сложившейся вокруг «мусорного» объекта ситуации — против сокращения земель сельхозназначения в этой истории планомерно выступает федеральный Минсельхоз.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На трёх улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга пройдут работы по прокладке водоотвода
22 мая 2025
22 мая 2025
Во дворе Верхней Пышмы подросток ранил одноклассника ножом — прокуратура начала проверку
25 мая 2025
25 мая 2025