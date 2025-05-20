Возрастное ограничение 18+

Прокуратура оспорила приказ находящегося в СИЗО министра ЖКХ Смирнова, касающийся мусорного полигона

Теперь областному МинЖКХ необходимо менять региональную схему по обращению с ТКО

18.36 Понедельник, 26 мая 2025
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура Свердловской области направила в областное МинЖКХ протест на приказ, подписанный уже бывшим министром Николаем Смирновым незадолго до свой отставки. В этом приказе Смирнов утвердил в региональной схеме по обращению с ТКО место размещения большого мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» у деревни Андреевки на юге Сысертского района (подробнее о приказе от 27.12.2024 № 815 Вечерние ведомости писали здесь).

Как установило ведомство, изменения, внесенные в Схему по обращению с ТКО, «не содержат сведений о конкретном земельном участке, на котором планируется строительство комплекса, значительная часть земельных участков, расположенных в границах указанного кадастрового квартала, отнесены к категории земель, не соответствующей требованиям федерального законодательства для строительства объекта обращения с ТКО, в программе отсутствует перечень мероприятий, направленных на подготовку земельного участка для размещения комплекса», говорится в ответе и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики областной прокуратуры Александра Воронина активистам, выступающим против строительства полигона.

Протест был направлен ещё 4 апреля, в МинЖКХ после этого пообещали скорректировать Схему по обращению с ТКО.


Фрагмент ответа ведомства активистам из АНО «Щит малой Родины»


Кроме того, прокуратура усмотрела нарушения закона и в ещё одном документе, принятом уже после ареста Смирнова — распоряжении правительства Свердловской области от 10.02.2025 № 54-РП, которым
на основании ходатайства ООО «Экологические системы» участок с кадастровым номером 66:25:4306002:1137, граничащий с выбранным местом для полигона переведён из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.

«Документы, достоверно подтверждающие отсутствие иных вариантов размещения промышленного объекта не представлены, испрашиваемое целевое назначение земельного участка на дату принятия оспариваемого распоряжения не соответствовало утвержденным документам территориального планирования, землеустроительной документации»,

— говорится в ответе прокуратуры.


По этому поводу был направлен ещё один протест, который на данный момент находится на рассмотрении в правительстве Свердловской области.


Фрагмент ответа ведомства активистам из АНО «Щит малой Родины»


Напомним, перевод земли под выбранным для размещения полигона местом из категории сельхозземель в промышленные является едва ли не краеугольным камнем в сложившейся вокруг «мусорного» объекта ситуации — против сокращения земель сельхозназначения в этой истории планомерно выступает федеральный Минсельхоз.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Администрацию Первоуральска уличили в нарушениях «мусорных» слушаний
20 мая 2025
На трёх улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга пройдут работы по прокладке водоотвода
22 мая 2025
Во дворе Верхней Пышмы подросток ранил одноклассника ножом — прокуратура начала проверку
25 мая 2025
Почти 70 миллионов рублей выделили на поддержку сельхохозяйственников в Свердловской области
18 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин

Хотя переводить на новые препараты должны под строгим контролем врачей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:21 В Свердловской области продолжается особый противопожарный режим
20:50 В Верхней Салде бухгалтер похитила более 4 миллионов рублей у несовершеннолетних
20:31 Директор Музея истории Екатеринбурга покажет спасённые сокровища
19:48 Пять заводских «несунов» попали под суд в Карпинске
19:36 В Горном Щите борются за жизнь и здоровье щенков «из коробки»
19:01 Выходные в Свердловской области выдались огненными
17:59 Свердловские врачи спасли пациента с расколотым черепом
17:06 Более трёх миллионов рублей изъяли у «бизнесмена» в Кольцово
16:32 После профилактической беседы от МВД екатеринбургский сварщик перевёл мошенникам 11 миллионов
16:03 Тело утонувшего в верхнетагильском пруду мальчика подняли со дна
15:58 Свердловских детей отправят отдыхать в Анапу, несмотря на загрязнение моря
15:36 В Нижнем Тагиле на улице Ульяновской сбили десятилетнего мальчика
15:12 Очередной «бегунок» будет отвечать перед судом в Екатеринбурге за хищение шести миллионов рублей
14:36 Пожилой краснотурьинец чудом выжил после взрыва газового баллона
13:45 В Верхней Пышме с опережением графика идёт реконструкция школы №22
12:59 В Верхнетагильском пруду утонул школьник
12:32 Более 200 детей стали участниками форума юных дарований «ArtНавигатор» в Свердловской области
11:41 С родителей пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг взыскали моральную компенсацию
11:05 350 тысяч рублей заплатит РЖД родственникам погибшего под поездом в Нижнем Тагиле
10:15 Команда юных гимнасток из Екатеринбурга взяла золото на Всероссийских соревнованиях
10:08 В Свердловской области стало меньше дефицитных профессий
08:55 Два человека пострадали в ДТП на улице Саввы Белых в Екатеринбурге
19:18 Заморозки ночью и до +27 днём: синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге и области
19:04 Глава СК России запросил доклад по делу о нападении школьника с ножом на одноклассника
18:57 В Свердловской области 19 тысяч подростков смогут трудоустроиться летом
17:24 В Екатеринбурге баскетболисты из УрФУ получили титул сильнейшей студенческой команды страны
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
21:21 В Свердловской области продолжается особый противопожарный режим
20:50 В Верхней Салде бухгалтер похитила более 4 миллионов рублей у несовершеннолетних
20:31 Директор Музея истории Екатеринбурга покажет спасённые сокровища
19:48 Пять заводских «несунов» попали под суд в Карпинске
19:36 В Горном Щите борются за жизнь и здоровье щенков «из коробки»
19:01 Выходные в Свердловской области выдались огненными
17:59 Свердловские врачи спасли пациента с расколотым черепом
17:06 Более трёх миллионов рублей изъяли у «бизнесмена» в Кольцово
16:32 После профилактической беседы от МВД екатеринбургский сварщик перевёл мошенникам 11 миллионов
16:03 Тело утонувшего в верхнетагильском пруду мальчика подняли со дна
15:58 Свердловских детей отправят отдыхать в Анапу, несмотря на загрязнение моря
15:36 В Нижнем Тагиле на улице Ульяновской сбили десятилетнего мальчика
15:12 Очередной «бегунок» будет отвечать перед судом в Екатеринбурге за хищение шести миллионов рублей
14:36 Пожилой краснотурьинец чудом выжил после взрыва газового баллона
13:45 В Верхней Пышме с опережением графика идёт реконструкция школы №22
12:59 В Верхнетагильском пруду утонул школьник
12:32 Более 200 детей стали участниками форума юных дарований «ArtНавигатор» в Свердловской области
11:41 С родителей пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг взыскали моральную компенсацию
11:05 350 тысяч рублей заплатит РЖД родственникам погибшего под поездом в Нижнем Тагиле
10:15 Команда юных гимнасток из Екатеринбурга взяла золото на Всероссийских соревнованиях
10:08 В Свердловской области стало меньше дефицитных профессий
08:55 Два человека пострадали в ДТП на улице Саввы Белых в Екатеринбурге
19:18 Заморозки ночью и до +27 днём: синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге и области
19:04 Глава СК России запросил доклад по делу о нападении школьника с ножом на одноклассника
18:57 В Свердловской области 19 тысяч подростков смогут трудоустроиться летом
17:24 В Екатеринбурге баскетболисты из УрФУ получили титул сильнейшей студенческой команды страны
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK