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Министерству ЖКХ Свердловской области запретили заключать контракт с новым регоператором на вывоз мусора

16.00 Вторник, 6 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Министерству ЖКХ Свердловской области запретили заключать контракт с новым регоператором на вывоз мусора — cоответствующее определение в рамках обеспечительных мер вынесла судья арбитражного суда Свердловской области Анастасия Билокурая. Меры будут действовать до завершения рассмотрения иска.

Иск к МинЖКХ подал другой участник аукциона по выбору регоператора (https://t.me/ve4ved/78904?single) для западной зоны Свердловской области — ООО «Экотехпром» из Екатеринбурга (к слову, другая компания с таким же наименованием является регоператором по вывозу ТКО в Москве). «Экотехпром», как и ещё два участника — ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «Орион» — не были допущены до торгов, поскольку МинЖКХ посчитало их заявки не соответствующими требованиям закона.

Следующее заседание назначено на 3 июня. Если иск «Экотехпрома» не будет удовлетворён, «ЭкоПарк» должен начать работу 1 августа — после того как истечёт контракт со «Спецавтобазой», временно обслуживающей западную зону области сейчас (предыдущий регоператор был отстранён из-за коллапса с вывозом мусора в 2024 году).

В «ЭкоПарк», впрочем, считают, что запрет суда на заключение договора по вывозу мусора в 22 муниципалитетах Свердловской области (именно столько входит в Западную зону) не приведёт к блокировке деятельности компании — об этом заявили в пресс-службе АО «Корпорации развития Среднего Урала» (является учредителем ООО «ЭкоПарк»). «Соглашение с министерством ЖКХ подписано 26 апреля до наложения запрета, поэтому работаем в штатном режиме», — подчеркнули в КРСУ.

100%-м владельцем «Экотехпром» является Юлдашев Радик Галимжанович — человек с такими же ФИО попадал в публикации на Вечерних ведомостях (https://veved.ru/eburg/press/70751-siloviki-okazalis-bespomoshhny-v-poimke-dvux-gopnikov-iz-ekaterinburga.html) как фигурант уголовного дела о нанесении побоев группой лиц из хулиганских побуждений в связи с нападением на ремонтную бригаду интернет-провайдера на крыше одного из домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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