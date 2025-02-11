Развязку в Екатеринбурге, которую обещали начать строить в 2020 году, начнут не ранее 2028-го

говорила тогда начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина.

«Надеюсь, что выданное положительное заключение по этому проекту поможет строителям оперативно приступить к его практическому воплощению уже в наступающем 2020 году. Будем считать, что это наш новогодний подарок родному городу и всем его жителям»,