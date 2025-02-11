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Развязку в Екатеринбурге, которую обещали начать строить в 2020 году, начнут не ранее 2028-го
Причина – нехватка денег в бюджете
Развязка после выполнения половины работ в 2019 году. Фото: Владимир Задумин
Вторую очередь развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, которую обещали начать строить в 2020 году, начнут строить не ранее 2028 года. Это следует из ответа администрации Екатеринбурга на запрос Вечерних ведомостей.
Как сообщил директор департамента строительства администрации Екатеринбурга Алексей Корюков, на второй этап строительства не выделили средств из вышестоящих бюджетов – федерального и областного, а в городском бюджете необходимой суммы нет.
Напомним, проектом реконструкции важного транспортного узла на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной предусматривалось введение бессветофорного движения в обоих направлениях – уровень Объездной здесь предполагалось поднять на пять метров с помощью эстакады, а под этой эстакадой должен был появиться непрерывный проезд между улицами Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Реализация проекта должна была уменьшить пробки на выезде из Академического района и въезде в него, поскольку магистраль Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной является одним из всего лишь двух выездов из этого активно растущего жилого района в сторону центра города.
Первый этап реконструкции был реализован в 2019 году – сквозь имеющееся кольцо «прорубили» дорогу, что позволило увеличить пропускную способность в направлении прямого проезда между улицами Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной. Однако развязка по-прежнему осталась одноуровневой — со светофорным регулированием проезда через кольцо.
В декабре 2019 года, после выдачи положительного заключения проекту строительства второй очереди развязки на кольце Серафимы Дерябиной и Объездной дороги государственной экспертизой, в СМИ появились заголовки, что строительство эстакады начнётся в 2020 году.
Однако строительство не началось ни в 2020 году, ни по состоянию на февраль 2025 года. В 2023 году через кольцо проложили трамвайные пути новой ветки в Академический, но они не препятствуют строительству эстакады.
Вечерние ведомости направили в мэрию Екатеринбурга запрос с просьбой прояснить причины остановки проекта. Как рассказали нам в департаменте строительства, вторую очередь развязки отказались финансировать вышестоящие бюджеты.
При этом в мэрии отметили, что проектирование развязки велось не за бюджетный счёт, а за счёт средств частного инвестора – АО «Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"» (основной застройщик и владелец земли в Академическом районе уральской столицы – прим. ).
Однако корреспондент Вечерних ведомостей нашёл на госзакупках аукцион, согласно которому бюджетные деньги на проектирование развязки Серафимы Дерябиной – Объездная всё-таки выделялись:
Правда, согласно информации в карточке контракта, он был расторгнут в 2016 году по инициативе городских властей, и подрядчику было выплачено лишь 17,3 млн рублей. Тем не менее, это средства городского бюджета. Были ли эти наработки использованы АО «СЗ "РСГ-Академическое"» при последующем проектировании, либо деньги ушли «вникуда», из ответа мэрии неясно. Вероятно, проект, который финансировался в 2014-2016 годах из городского бюджета, устарел, и пришлось делать новый.
Напомним, недавно ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» сообщило об одобрении проектной документации другой развязки на Объездной, через которую проходит второй выезд из Академического — по улице Амундсена. Однако сроки начала строительства этого объекта (который рассчитывали сдать ещё к ЧМ-2018) также не называются.
Как сообщил директор департамента строительства администрации Екатеринбурга Алексей Корюков, на второй этап строительства не выделили средств из вышестоящих бюджетов – федерального и областного, а в городском бюджете необходимой суммы нет.
Напомним, проектом реконструкции важного транспортного узла на пересечении Объездной и Серафимы Дерябиной предусматривалось введение бессветофорного движения в обоих направлениях – уровень Объездной здесь предполагалось поднять на пять метров с помощью эстакады, а под этой эстакадой должен был появиться непрерывный проезд между улицами Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Реализация проекта должна была уменьшить пробки на выезде из Академического района и въезде в него, поскольку магистраль Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной является одним из всего лишь двух выездов из этого активно растущего жилого района в сторону центра города.
Первый этап реконструкции был реализован в 2019 году – сквозь имеющееся кольцо «прорубили» дорогу, что позволило увеличить пропускную способность в направлении прямого проезда между улицами Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной. Однако развязка по-прежнему осталась одноуровневой — со светофорным регулированием проезда через кольцо.
Кольцо после организации прямого проезда в 2019 году. Фото: Владимир Задумин
В декабре 2019 года, после выдачи положительного заключения проекту строительства второй очереди развязки на кольце Серафимы Дерябиной и Объездной дороги государственной экспертизой, в СМИ появились заголовки, что строительство эстакады начнётся в 2020 году.
«Надеюсь, что выданное положительное заключение по этому проекту поможет строителям оперативно приступить к его практическому воплощению уже в наступающем 2020 году. Будем считать, что это наш новогодний подарок родному городу и всем его жителям»,
— говорила тогда начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Наталья Серегина.
Однако строительство не началось ни в 2020 году, ни по состоянию на февраль 2025 года. В 2023 году через кольцо проложили трамвайные пути новой ветки в Академический, но они не препятствуют строительству эстакады.
Вечерние ведомости направили в мэрию Екатеринбурга запрос с просьбой прояснить причины остановки проекта. Как рассказали нам в департаменте строительства, вторую очередь развязки отказались финансировать вышестоящие бюджеты.
Ответ департамента строительства мэрии Екатеринбурга Вечерним ведомостям.
При этом в мэрии отметили, что проектирование развязки велось не за бюджетный счёт, а за счёт средств частного инвестора – АО «Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"» (основной застройщик и владелец земли в Академическом районе уральской столицы – прим. ).
Однако корреспондент Вечерних ведомостей нашёл на госзакупках аукцион, согласно которому бюджетные деньги на проектирование развязки Серафимы Дерябиной – Объездная всё-таки выделялись:
На проектирование двухуровневой развязки из городского бюджета выделяли более 40 миллионов рублей.
Правда, согласно информации в карточке контракта, он был расторгнут в 2016 году по инициативе городских властей, и подрядчику было выплачено лишь 17,3 млн рублей. Тем не менее, это средства городского бюджета. Были ли эти наработки использованы АО «СЗ "РСГ-Академическое"» при последующем проектировании, либо деньги ушли «вникуда», из ответа мэрии неясно. Вероятно, проект, который финансировался в 2014-2016 годах из городского бюджета, устарел, и пришлось делать новый.
Такой развязка должна быть по проекту. Иллюстрация: akademekb.ru
Напомним, недавно ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» сообщило об одобрении проектной документации другой развязки на Объездной, через которую проходит второй выезд из Академического — по улице Амундсена. Однако сроки начала строительства этого объекта (который рассчитывали сдать ещё к ЧМ-2018) также не называются.
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