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За год до выставления на приватизацию проектный институт приобрёл дорогостоящую недвижимость в центре Москвы

Это почти наверняка приведёт к снижению суммы, которую выручит МУГИСО от продажи государственного актива...

23.07 Вторник, 21 января 2025
Здание «Уралгражданпроекта» в Москве. Иллюстрация из аукционной документации
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Перед приватизацией АО «Уралгражданпроект», в котором 43% акций пока ещё владеет государство в лице МУГИСО, обзавелось недвижимостью в самом центре Москвы. Скорее всего, взяв очень большой кредит — что снизило цену, которую выручит Свердловская область от продажи государственного актива.

Это обнаружил корреспондент Вечерних ведомостей при изучении документов, выложенных на площадке торгов (которые начались накануне). В отчёте о недвижимости «Уралгражданпроекта» указаны несколько этажей в здании в самом центре Москвы (Красносельский округ, улица Мясницкая). Оценочная стоимость этой недвижимости — 237 миллионов рублей, при том что всю оставшуюся недвижимость (она расположена в Екатеринбурге) эксперт оценил в 35,6 миллионов рублей.


Фрагмент отчёта об оценке активов АО «Уралгражданпроект» — с указанием списка недвижимости общества


Бывший главный архитектор ОАО «Уралгражданпроект» Андрей Рудаков, уволившийся из проектного института в 2018 году, сказал Вечерним ведомостям, что ничего о здании в Москве не слышал, и что «Уралгражданпроект» никогда ничего в Москве не проектировал. То же самое сказали сотрудники, работавшие в проектном институте до 2022 года (до сокращения штата).

Почти 43% акций «Уралгражданпроекта», напомним, выставили на продажу за 62,2 млн рублей. Однако в том, что 43% акций предприятия, имеющего активы на сотни миллионов рублей, продают за 62 миллиона, как объяснил нам эксперт, особых противоречий нет — в случае, если у предприятия имеются долговые обязательства. Вопрос — откуда взялись эти долги?

Вечерние попросили эксперта-оценщика ООО «Оценкинг» Дениса Кардакова прокомментировать отчёт об оценке рыночной стоимости продаваемых акций «Уралгражданпроекта». Вот что он увидел:

«Если посмотреть на динамику баланса, то можно увидеть, что капитал (а это фактически и есть чистые активы) за 2023 год резко уменьшился. Таким образом, компания резко подешевела. В 2023 году возник убыток в 45 миллионов рублей, тогда как за 2022 год была даже небольшая прибыль. У компании в 2023 году резко выросли займы и кредиторская задолженность. Здание в Москве появилось на балансе в 2023 году — возможно, его приобрели на заемные средства, или же долги перешли вместе со зданием»,

— сказал эксперт.


Кроме того, и оценку всей недвижимости Кардаков посчитал заниженной.

«Можно усмотреть в оценке недвижимости занижение стоимости, особенно по зданию в Москве. Во-первых, вычитается НДС 20%, чего быть не должно, поскольку рыночная стоимость (наиболее вероятная цена) включает НДС. Во-вторых, при оценке здания в Москве приведены три аналога, скорректированная итоговая цена которых 198 000 / м², 191 000/м² и 142 000/м² — явно занижение стоимости за счет третьего аналога, который расположен за Садовым кольцом. Также цена всех аналогов скорректирована в минус на 20-26%, т.к. якобы у объекта оценки вообще нет внутренней отделки. Земельный участок в Екатеринбурге на Шевченко, 9 площадью 11718 м² балансовой стоимостью 100 миллионов рублей вообще не оценён. А его примерная рыночная стоимость 100 миллионов.

Помимо этого, очевидно, что оценка на 31.12.2023 года в настоящее время, при случившемся резком изменении цен на недвижимость, уже не актуальна»,

— резюмировал эксперт-оценщик.



Иллюстрация: документация торгов


На сайте по поиску работы корреспондент Вечерних ведомостей обнаружил вакансию от «Уралгражданпроекта» в Москве — журналиста-копирайтера. Местом работы указано то самое здание на Мясницкой, 43, стр. 2.

Для каких целей АО «Уралгражданпроект» за год до полной приватизации приобрело дорогостоящую недвижимость в центре российской столицы, Вечерним ведомостям спросить не удалось – официальный сайт «Уралгражданпроекта» отключен из-за неоплаты хостинга, а по телефону, указанному в справочнике, никто не взял трубку.



Акционерное общество «Уралгражданпроект» было образовано в 1993 году на базе института «Свердловскгражданпроект», однако свою историю ведёт с момента основания Уральского областного института «Уралгипрогор», основанного в 1931 году — таким образом позиционируя себя как старейшую проектную организацию в регионе. «Уралгражданпроект» спроектировал множество знаковых зданий в Екатеринбурге и не только — Дворец молодёжи, Театр Музкомедии, Дом правительства Свердловской области, Цирк, Дворец правосудия и практически все остальные административные и общественные здания города. Помимо этого, институт разрабатывал генплан Большого Свердловска в советское время и территориальную схему планирования Свердловской области в новое время. Одним из наиболее значительных объектов последнего времени, спроектированных «Уралгражданпроектом», является музейно-выставочный комплекс автомобильной и военной техники в Верхней Пышме, который сейчас является крупнейшим в России.


Информационные таблички о том, что здание спроектировано «Уралгражданпроектом», можно встретить во многих местах в Екатеринбурге

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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21:14 В Карпинске мужчина обвиняется в убийстве коллеги из-за громкой музыки
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19:47 В Екатеринбурге задержали опасных вымогателей
17:53 В гостинице «Большой Урал» потушили пожар
17:37 Федеральные власти одобрили переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения
16:58 В Свердловской области почти на 40% подскочила заболеваемость ОРВИ
16:42 Иеромонах из екатеринбургской семинарии поддержал идею запрета соцсетей для детей
15:45 На семи улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:19 Подозреваемого в надругательстве над малолетним сыном знакомой екатеринбуржца отправили в СИЗО
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14:21 Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 22 метров в секунду
13:37 Глава СК вновь потребовал доклад о ситуации с сырым домом в свердловском селе Рыбниковское
12:32 Дикая рысь подрала собаку в частном доме в Арамили
12:02 8 лет лишения свободы запросил прокурор по делу экс-главы первоуральского «Водоканала»
11:39 На свердловской трассе вновь уронили П-образную опору
11:11 Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
10:31 На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
10:17 На базе отдыха под Нижним Тагилом едва не погибла женщина с ребёнком
09:23 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
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