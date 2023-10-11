Возрастное ограничение 18+
Свердловским лесным пожарным два месяца не выплачивали зарплату, накопив долг в 34 миллиона рублей
Долг закрыли только после вмешательства прокуратуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудникам ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» выплатили долги по зарплате на общую сумму более 34 миллионов рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки прокуратуры совместно с государственной инспекцией труда выяснилось, что с июня по август 2023 года образовалась задолженность по выплате зарплаты перед более чем 550 сотрудниками.
Надзорное ведомство добавляет, что должностное лицо ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» привлечено к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), не уточняя при этом сумму штрафа (по данному правонарушению он может составлять от 10 до 20 тысяч рублей).
Отметим, что задержки выплат свердловским лесным пожарным — систематическое явление, которое повторяется из года в год. Прокуратура уже не в первый раз вмешивается в ситуацию. Близкий к губернатору Свердловской области телеграм-канал «Не для протокола» объяснял эту проблему сложностью межбюджетных отношений — поскольку деньги на борьбу с лесными пожарами выделяются из федерального бюджета. По данным телеграм-канала, они не всегда приходят в срок, и подобная ситуация наблюдается по всей России, но наиболее остро проявляется в регионах, где сильно горят леса.
В этом году у ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» сменилось уже три начальника — на место Романа Лежнина в июне пришёл Александр Петров, однако менее чем через два месяца его сменил на этой должности Илья Секерин.
Отметим, что ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» («Уральская авиабаза») является единственным учреждением, которое занимается тушением лесных пожаров в Свердловской области – МЧС подключается к ликвидации пожаров, только когда огонь угрожает населённым пунктам.
В ходе проверки прокуратуры совместно с государственной инспекцией труда выяснилось, что с июня по август 2023 года образовалась задолженность по выплате зарплаты перед более чем 550 сотрудниками.
Надзорное ведомство добавляет, что должностное лицо ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» привлечено к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), не уточняя при этом сумму штрафа (по данному правонарушению он может составлять от 10 до 20 тысяч рублей).
Отметим, что задержки выплат свердловским лесным пожарным — систематическое явление, которое повторяется из года в год. Прокуратура уже не в первый раз вмешивается в ситуацию. Близкий к губернатору Свердловской области телеграм-канал «Не для протокола» объяснял эту проблему сложностью межбюджетных отношений — поскольку деньги на борьбу с лесными пожарами выделяются из федерального бюджета. По данным телеграм-канала, они не всегда приходят в срок, и подобная ситуация наблюдается по всей России, но наиболее остро проявляется в регионах, где сильно горят леса.
В этом году у ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» сменилось уже три начальника — на место Романа Лежнина в июне пришёл Александр Петров, однако менее чем через два месяца его сменил на этой должности Илья Секерин.
Отметим, что ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» («Уральская авиабаза») является единственным учреждением, которое занимается тушением лесных пожаров в Свердловской области – МЧС подключается к ликвидации пожаров, только когда огонь угрожает населённым пунктам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура внесла представление свердловскому губернатору из-за задержки зарплат сотрудникам Уральской авиабазы
11 октября 2023
11 октября 2023
Екатеринбуржцы озвучили достойную зарплату учителя
05 октября 2023
05 октября 2023
Прокуратура проводит проверку в администрации Екатеринбурга
03 октября 2023
03 октября 2023