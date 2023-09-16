В Свердловской области почти на 70% вырос спрос на страхование имущества физлиц

Также дополнительной мотивацией для покупки полисов всегда являлись, например, громкие чрезвычайные происшествия. Если в каком-то населенном пункте случается наводнение, ураган или происходят природные пожары, люди из соседних регионов, да и, наверное, по всей стране быстро узнают об огромных убытках пострадавших, которые зачастую лишаются всего, и сами, соответственно, начинают задумываться о страховании.

Кроме того, мы продолжаем IT-трансформацию, фокусируясь именно на технологичных продуктах и росте сборов в диджитал-канале.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала года почти на 70% вырос спрос на страхование имущества физлиц. На динамику повлияли, в том числе, паводки и лесные пожары, которые охватили разные регионы страны.В целом после прошлогоднего спада рынок страхования в этом году показал уверенный рост. Об этом в интервью «Вечерним ведомостям» рассказала директор Екатеринбургского филиала Страхового Дома ВСК Нигина Тен.— Прошлый год был непростым для бизнеса в целом. И, конечно, страховой рынок не стал исключением. И все же отрасль демонстрирует позитивные тенденции. Если в прошлом году сборы страховщиков в Свердловской области сократились на 6,5% процентов, то уже по итогам первого квартала рынок продемонстрировал позитивную динамику. С начала года рост отрасли составил 9,2%.Этому способствовало множество факторов. В том числе и восстановление потребительской активности, и повышение финансовой грамотности населения. Так, рост сборов ОСАГО с обусловленным увеличением стоимости ремонта запчастей вырос почти на 34%, а оживление ипотечного рынка стало стимулом роста сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней. И этот сегмент вырос почти на 40%.— Чаще всего, как и в большинстве регионов страны, жители страхуют автомобили. И ОСАГО, и каско суммарно занимают почти 55% страхового рынка области.Далее идет ДМС – добровольное медицинское страхование, на его долю приходится порядка 16% сборов. И это очень позитивный тренд. Традиционно ДМС — это корпоративный продукт, который работодатель приобретает для включения в соцпакеты своих сотрудников.В условиях кадрового дефицита компаниям важно, в том числе, привлекать востребованных высококвалифицированных специалистов. И многие исследования подтверждают, что сейчас потенциальные соискатели все больше обращают внимание на какие-то нематериальные стимулы в работе, на HR-бренд работодателя и, конечно же, на наличие ДМС. Тем более, что пандемия значительно повлияла на отношение людей к своему здоровью.— Да, в определенное время года мы можем наблюдать резкий рост востребованности тех или иных видов страхования. Например, в преддверии каникул, долгих праздников — это страхование путешественников. Сейчас начало учебного года, и родители активно страхуют своих детей от несчастных случаев и травм.С начала года мы наблюдали в разных регионах страны паводки и пожары. При наличии страховки пострадавшие могут рассчитывать на быструю компенсацию, тем более, при массовых чрезвычайных ситуациях страховщики часто возмещают убытки по упрощенной схеме.Сейчас ВСК в таком формате помогает жителям Приморского края. В Свердловской области, как известно, тоже часто случаются паводки, и это соответственно актуально для нас.Поэтому с начала года востребованность страхования имущества физических лиц в области выросла почти на 70%.— С начала года самый динамичный рост в портфеле нашего филиала продемонстрировало ДМС — на 126%, ОСАГО — почти на 140%. Самый большой рост показало страхование имущества юридических лиц — почти на 200%.И сейчас все федеральные страховщики активно улучшают качество сервисов для взаимодействия с клиентами, активно применяют диджитал-технологии. Так, например, ВСК за последний год внедрила информационные технологии в процессы урегулирования в автостраховании, упростила процесс покупки полиса для оформления выплат на разных этапах. Все это, безусловно, повышает лояльность потребителей, способствует росту клиентской базы. Поэтому мы уверены, что за цифровым страхованием будущее.— Для нас это серьезный рубеж. Наверное, к своему 30-летию нам удалось все-таки достигнуть большинства намеченных целей. Клиентами ВСК являются крупнейшие региональные и федеральные компании. Такие, как «Уралвагонзавод», крупнейший региональный застройщик «Брусника», крупнейшие IT-компании, разработчики программного обеспечения и многие другие.Доля филиала на местном рынке за полугодие достигла 7.4% То есть мы уверенно растем. И в планах на будущее — развитие сети отделений, франшизных агентств на территории Свердловской области и, конечно же, дальнейший рост сборов в ключевых для нас сегментах.Это, безусловно, интернет-ресурсы, личные кабинеты агента, дилера, мобильное приложение, через которое сами клиенты могут, в том числе, оформить страховой случай либо покупку страхового полиса. То есть все циклы, которые ускоряют, упрощают взаимодействие страховщика и клиента.