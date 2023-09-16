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В Свердловской области почти на 70% вырос спрос на страхование имущества физлиц
Директор Екатеринбургского филиала Страхового Дома ВСК Нигина Тен рассказала о том, почему от финансовой грамотности зависит рост страхового рынка
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала года почти на 70% вырос спрос на страхование имущества физлиц. На динамику повлияли, в том числе, паводки и лесные пожары, которые охватили разные регионы страны.
В целом после прошлогоднего спада рынок страхования в этом году показал уверенный рост. Об этом в интервью «Вечерним ведомостям» рассказала директор Екатеринбургского филиала Страхового Дома ВСК Нигина Тен.
— Каковы итоги года на страховом рынке Свердловской области?
— Прошлый год был непростым для бизнеса в целом. И, конечно, страховой рынок не стал исключением. И все же отрасль демонстрирует позитивные тенденции. Если в прошлом году сборы страховщиков в Свердловской области сократились на 6,5% процентов, то уже по итогам первого квартала рынок продемонстрировал позитивную динамику. С начала года рост отрасли составил 9,2%.
Этому способствовало множество факторов. В том числе и восстановление потребительской активности, и повышение финансовой грамотности населения. Так, рост сборов ОСАГО с обусловленным увеличением стоимости ремонта запчастей вырос почти на 34%, а оживление ипотечного рынка стало стимулом роста сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней. И этот сегмент вырос почти на 40%.
— Какие виды страхования пользуются наибольшим спросом среди жителей региона?
— Чаще всего, как и в большинстве регионов страны, жители страхуют автомобили. И ОСАГО, и каско суммарно занимают почти 55% страхового рынка области.
Далее идет ДМС – добровольное медицинское страхование, на его долю приходится порядка 16% сборов. И это очень позитивный тренд. Традиционно ДМС — это корпоративный продукт, который работодатель приобретает для включения в соцпакеты своих сотрудников.
В условиях кадрового дефицита компаниям важно, в том числе, привлекать востребованных высококвалифицированных специалистов. И многие исследования подтверждают, что сейчас потенциальные соискатели все больше обращают внимание на какие-то нематериальные стимулы в работе, на HR-бренд работодателя и, конечно же, на наличие ДМС. Тем более, что пандемия значительно повлияла на отношение людей к своему здоровью.
— Присутствуют ли в страховом бизнесе фактор сезонности?
— Да, в определенное время года мы можем наблюдать резкий рост востребованности тех или иных видов страхования. Например, в преддверии каникул, долгих праздников — это страхование путешественников. Сейчас начало учебного года, и родители активно страхуют своих детей от несчастных случаев и травм.
С начала года мы наблюдали в разных регионах страны паводки и пожары. При наличии страховки пострадавшие могут рассчитывать на быструю компенсацию, тем более, при массовых чрезвычайных ситуациях страховщики часто возмещают убытки по упрощенной схеме.
Сейчас ВСК в таком формате помогает жителям Приморского края. В Свердловской области, как известно, тоже часто случаются паводки, и это соответственно актуально для нас.
Поэтому с начала года востребованность страхования имущества физических лиц в области выросла почти на 70%.
— С учетом региональных особенностей, на каких видах страхования вы будете фокусироваться в ближайшее время?
— С начала года самый динамичный рост в портфеле нашего филиала продемонстрировало ДМС — на 126%, ОСАГО — почти на 140%. Самый большой рост показало страхование имущества юридических лиц — почти на 200%.
И сейчас все федеральные страховщики активно улучшают качество сервисов для взаимодействия с клиентами, активно применяют диджитал-технологии. Так, например, ВСК за последний год внедрила информационные технологии в процессы урегулирования в автостраховании, упростила процесс покупки полиса для оформления выплат на разных этапах. Все это, безусловно, повышает лояльность потребителей, способствует росту клиентской базы. Поэтому мы уверены, что за цифровым страхованием будущее.
— В этом году Екатеринбургский филиал отмечает 30-летний юбилей. Расскажите о своих главных достижениях
— Для нас это серьезный рубеж. Наверное, к своему 30-летию нам удалось все-таки достигнуть большинства намеченных целей. Клиентами ВСК являются крупнейшие региональные и федеральные компании. Такие, как «Уралвагонзавод», крупнейший региональный застройщик «Брусника», крупнейшие IT-компании, разработчики программного обеспечения и многие другие.
Доля филиала на местном рынке за полугодие достигла 7.4% То есть мы уверенно растем. И в планах на будущее — развитие сети отделений, франшизных агентств на территории Свердловской области и, конечно же, дальнейший рост сборов в ключевых для нас сегментах.
Это, безусловно, интернет-ресурсы, личные кабинеты агента, дилера, мобильное приложение, через которое сами клиенты могут, в том числе, оформить страховой случай либо покупку страхового полиса. То есть все циклы, которые ускоряют, упрощают взаимодействие страховщика и клиента.
В целом после прошлогоднего спада рынок страхования в этом году показал уверенный рост. Об этом в интервью «Вечерним ведомостям» рассказала директор Екатеринбургского филиала Страхового Дома ВСК Нигина Тен.
— Каковы итоги года на страховом рынке Свердловской области?
— Прошлый год был непростым для бизнеса в целом. И, конечно, страховой рынок не стал исключением. И все же отрасль демонстрирует позитивные тенденции. Если в прошлом году сборы страховщиков в Свердловской области сократились на 6,5% процентов, то уже по итогам первого квартала рынок продемонстрировал позитивную динамику. С начала года рост отрасли составил 9,2%.
Этому способствовало множество факторов. В том числе и восстановление потребительской активности, и повышение финансовой грамотности населения. Так, рост сборов ОСАГО с обусловленным увеличением стоимости ремонта запчастей вырос почти на 34%, а оживление ипотечного рынка стало стимулом роста сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней. И этот сегмент вырос почти на 40%.
— Какие виды страхования пользуются наибольшим спросом среди жителей региона?
— Чаще всего, как и в большинстве регионов страны, жители страхуют автомобили. И ОСАГО, и каско суммарно занимают почти 55% страхового рынка области.
Далее идет ДМС – добровольное медицинское страхование, на его долю приходится порядка 16% сборов. И это очень позитивный тренд. Традиционно ДМС — это корпоративный продукт, который работодатель приобретает для включения в соцпакеты своих сотрудников.
В условиях кадрового дефицита компаниям важно, в том числе, привлекать востребованных высококвалифицированных специалистов. И многие исследования подтверждают, что сейчас потенциальные соискатели все больше обращают внимание на какие-то нематериальные стимулы в работе, на HR-бренд работодателя и, конечно же, на наличие ДМС. Тем более, что пандемия значительно повлияла на отношение людей к своему здоровью.
— Присутствуют ли в страховом бизнесе фактор сезонности?
— Да, в определенное время года мы можем наблюдать резкий рост востребованности тех или иных видов страхования. Например, в преддверии каникул, долгих праздников — это страхование путешественников. Сейчас начало учебного года, и родители активно страхуют своих детей от несчастных случаев и травм.
Также дополнительной мотивацией для покупки полисов всегда являлись, например, громкие чрезвычайные происшествия. Если в каком-то населенном пункте случается наводнение, ураган или происходят природные пожары, люди из соседних регионов, да и, наверное, по всей стране быстро узнают об огромных убытках пострадавших, которые зачастую лишаются всего, и сами, соответственно, начинают задумываться о страховании.
С начала года мы наблюдали в разных регионах страны паводки и пожары. При наличии страховки пострадавшие могут рассчитывать на быструю компенсацию, тем более, при массовых чрезвычайных ситуациях страховщики часто возмещают убытки по упрощенной схеме.
Сейчас ВСК в таком формате помогает жителям Приморского края. В Свердловской области, как известно, тоже часто случаются паводки, и это соответственно актуально для нас.
Поэтому с начала года востребованность страхования имущества физических лиц в области выросла почти на 70%.
— С учетом региональных особенностей, на каких видах страхования вы будете фокусироваться в ближайшее время?
— С начала года самый динамичный рост в портфеле нашего филиала продемонстрировало ДМС — на 126%, ОСАГО — почти на 140%. Самый большой рост показало страхование имущества юридических лиц — почти на 200%.
И сейчас все федеральные страховщики активно улучшают качество сервисов для взаимодействия с клиентами, активно применяют диджитал-технологии. Так, например, ВСК за последний год внедрила информационные технологии в процессы урегулирования в автостраховании, упростила процесс покупки полиса для оформления выплат на разных этапах. Все это, безусловно, повышает лояльность потребителей, способствует росту клиентской базы. Поэтому мы уверены, что за цифровым страхованием будущее.
— В этом году Екатеринбургский филиал отмечает 30-летний юбилей. Расскажите о своих главных достижениях
— Для нас это серьезный рубеж. Наверное, к своему 30-летию нам удалось все-таки достигнуть большинства намеченных целей. Клиентами ВСК являются крупнейшие региональные и федеральные компании. Такие, как «Уралвагонзавод», крупнейший региональный застройщик «Брусника», крупнейшие IT-компании, разработчики программного обеспечения и многие другие.
Доля филиала на местном рынке за полугодие достигла 7.4% То есть мы уверенно растем. И в планах на будущее — развитие сети отделений, франшизных агентств на территории Свердловской области и, конечно же, дальнейший рост сборов в ключевых для нас сегментах.
Кроме того, мы продолжаем IT-трансформацию, фокусируясь именно на технологичных продуктах и росте сборов в диджитал-канале.
Это, безусловно, интернет-ресурсы, личные кабинеты агента, дилера, мобильное приложение, через которое сами клиенты могут, в том числе, оформить страховой случай либо покупку страхового полиса. То есть все циклы, которые ускоряют, упрощают взаимодействие страховщика и клиента.
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