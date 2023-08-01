Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

«Данные парковки в принципе незаконны, в силу ряда норм. Здесь сразу несколько нарушений – и нарушения ПДД, и нарушение законов имущественного характера. Главное, что они требуют плату за пользование объектами благоустройства. Это абсурдно», — сказал Гольман.



Парковка возле здания «Мытного двора». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Приложение к обращению Михаила Гольмана в ГИБДД

«Администрация города Екатеринбурга, как орган местного самоуправления признаёт парковку объектом благоустройства. <…> Градостроительным кодексом РФ вводится термин - элемент благоустройства, определение которого, из логического суждения, тождественно понятию объект благоустройства. <…> Из анализа приведённых выше норм следует вывод: нормативные правовые акты Российской Федерации не относят парковку к элементам благоустройства» — говорится в обращении юриста в прокуратуру.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Екатеринбургский юрист Михаил Гольман обвинил администрацию Екатеринбурга в незаконном взимании штрафов за парковку в центре города. Он уже направил обращения в ГИБДД, Росреестр и прокуратуру. О том, на какие нормы закона ссылается юрист, он рассказал «Вечерним ведомостям».Дополнительным толчком для оценки законности парковок послужил штраф, который пришёл юристу от администрации города за парковку возле «Мытного двора» на 8 марта… за пределами обозначенной зоны платной парковки.Дело в том, что по чётной стороне улицы 8 марта, за несколько десятков метров до перекрёстка с улицей Малышева, установлен знак, информирующий о конце зоны платной парковки.Однако разметка за знаком говорит о том, будто и там продолжается парковочное пространство.По идее, за парковку за знаком должна штрафовать ГИБДД, если зафиксирует это нарушение, но никак не администрация города. Однако устно представители администрации сказали юристу, что в постановлении № 1375, которым администрация установила платное парковочное пространство в центре города, парковка обозначена на всём протяжении от Ленина до Малышева, поэтому дорожный знак значения не имеет, и они имеют право штрафовать за нарушение правил парковки.Юрист говорит, что он «морально готов» к штрафу от ГИБДД, потому что это хотя бы имело какие-то законные основания. Штраф от администрации в данном случае он называет беспределом.В настоящее время у администрации и полиции разная нормативно-правовая база для выписывания штрафов: ГИБДД выписывает их в соответствии с федеральным КоАП, а администрация города – на основании областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», где есть статьи за нарушение правил благоустройства (устанавливаемых уже органами местного самоуправления).И это ещё одно основание, почему юрист считает пришедшее от администрации «письмо счастья» незаконным.— По их логике, это то же самое, что взимать с горожан плату за пользование скамейками. Представьте, что вам будут приходить штрафы за то, что вы не оплатили сидение на скамейке, — сказал «Вечерним ведомостям» юрист.Следующий аргумент в пользу версии о незаконности платных парковок – постановление самой администрации, регламентирующее их деятельность (Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.05.2014 № 1375 «О создании платных парковок и об установлении размера платы за пользование парковками на автомобильных дорогах общего пользования местного значение» — прим. ред.)— Плюс у меня большие вопросы к организации этих парковок, потому что даже в правилах они пишут, что парковки строятся на местах специально запроектированных. Они же делают их на местах общего пользования, которые всю жизнь были бесплатными. То есть, я бы ещё понял, если они в новых районах строили новые дороги и планировали на них платные парковочные места, но в центре города, где улично-дорожная сеть уже давно сформировалась, это незаконно, — считает юрист.Ещё одна претензия – невозможность оплаты парковки наличными.— Вдобавок я не могу оплатить физически наличными услугу парковки, я не могу пойти в «Успенский» или куда-либо ещё для оплаты. Многие эти паркоматы попросту стоят и не работают, — возмущается юрист.«Вечерние ведомости» сделали запрос в ГИБДД – с просьбой разъяснить причину, по которой штраф за парковку под запрещающим знаком пришёл не от инспекции, а от администрации.Михаил Гольман, в свою очередь, пообещал поделиться ответами от ведомств, в которые он направил свои обращения и жалобы.Отметим, что долгое время администрация не могла отладить работу платных парковок, а расходы бюджета на организацию платного парковочного пространства многократно превышали размер собираемых в бюджет штрафов.Общественники города не раз критиковали мэрию и ГИБДД беспорядок на стоянках в центре города. Даже после введения зон платной парковки в Екатеринбурге долгое время фактически не штрафовали за неоплату стоянки, хотя количество этих зон постоянно увеличивали. Точечная рассылка штрафов, по словам автоэксперта Максима Едрышова, была лишь единожды — в сентябре 2022 года. А рейдов по эвакуации, по его словам, с конца 2019 года не было вовсе.