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Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным
Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский юрист Михаил Гольман обвинил администрацию Екатеринбурга в незаконном взимании штрафов за парковку в центре города. Он уже направил обращения в ГИБДД, Росреестр и прокуратуру. О том, на какие нормы закона ссылается юрист, он рассказал «Вечерним ведомостям».
Дополнительным толчком для оценки законности парковок послужил штраф, который пришёл юристу от администрации города за парковку возле «Мытного двора» на 8 марта… за пределами обозначенной зоны платной парковки.
Дело в том, что по чётной стороне улицы 8 марта, за несколько десятков метров до перекрёстка с улицей Малышева, установлен знак, информирующий о конце зоны платной парковки.
Однако разметка за знаком говорит о том, будто и там продолжается парковочное пространство.
По идее, за парковку за знаком должна штрафовать ГИБДД, если зафиксирует это нарушение, но никак не администрация города. Однако устно представители администрации сказали юристу, что в постановлении № 1375, которым администрация установила платное парковочное пространство в центре города, парковка обозначена на всём протяжении от Ленина до Малышева, поэтому дорожный знак значения не имеет, и они имеют право штрафовать за нарушение правил парковки.
Юрист говорит, что он «морально готов» к штрафу от ГИБДД, потому что это хотя бы имело какие-то законные основания. Штраф от администрации в данном случае он называет беспределом.
В настоящее время у администрации и полиции разная нормативно-правовая база для выписывания штрафов: ГИБДД выписывает их в соответствии с федеральным КоАП, а администрация города – на основании областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», где есть статьи за нарушение правил благоустройства (устанавливаемых уже органами местного самоуправления).
И это ещё одно основание, почему юрист считает пришедшее от администрации «письмо счастья» незаконным.
— По их логике, это то же самое, что взимать с горожан плату за пользование скамейками. Представьте, что вам будут приходить штрафы за то, что вы не оплатили сидение на скамейке, — сказал «Вечерним ведомостям» юрист.
Следующий аргумент в пользу версии о незаконности платных парковок – постановление самой администрации, регламентирующее их деятельность (Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.05.2014 № 1375 «О создании платных парковок и об установлении размера платы за пользование парковками на автомобильных дорогах общего пользования местного значение» — прим. ред.)
— Плюс у меня большие вопросы к организации этих парковок, потому что даже в правилах они пишут, что парковки строятся на местах специально запроектированных. Они же делают их на местах общего пользования, которые всю жизнь были бесплатными. То есть, я бы ещё понял, если они в новых районах строили новые дороги и планировали на них платные парковочные места, но в центре города, где улично-дорожная сеть уже давно сформировалась, это незаконно, — считает юрист.
Ещё одна претензия – невозможность оплаты парковки наличными.
— Вдобавок я не могу оплатить физически наличными услугу парковки, я не могу пойти в «Успенский» или куда-либо ещё для оплаты. Многие эти паркоматы попросту стоят и не работают, — возмущается юрист.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в ГИБДД – с просьбой разъяснить причину, по которой штраф за парковку под запрещающим знаком пришёл не от инспекции, а от администрации.
Михаил Гольман, в свою очередь, пообещал поделиться ответами от ведомств, в которые он направил свои обращения и жалобы.
Отметим, что долгое время администрация не могла отладить работу платных парковок, а расходы бюджета на организацию платного парковочного пространства многократно превышали размер собираемых в бюджет штрафов.
Общественники города не раз критиковали мэрию и ГИБДД беспорядок на стоянках в центре города. Даже после введения зон платной парковки в Екатеринбурге долгое время фактически не штрафовали за неоплату стоянки, хотя количество этих зон постоянно увеличивали. Точечная рассылка штрафов, по словам автоэксперта Максима Едрышова, была лишь единожды — в сентябре 2022 года. А рейдов по эвакуации, по его словам, с конца 2019 года не было вовсе.
«Данные парковки в принципе незаконны, в силу ряда норм. Здесь сразу несколько нарушений – и нарушения ПДД, и нарушение законов имущественного характера. Главное, что они требуют плату за пользование объектами благоустройства. Это абсурдно», — сказал Гольман.
Дополнительным толчком для оценки законности парковок послужил штраф, который пришёл юристу от администрации города за парковку возле «Мытного двора» на 8 марта… за пределами обозначенной зоны платной парковки.
Дело в том, что по чётной стороне улицы 8 марта, за несколько десятков метров до перекрёстка с улицей Малышева, установлен знак, информирующий о конце зоны платной парковки.
Парковка возле здания «Мытного двора». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Однако разметка за знаком говорит о том, будто и там продолжается парковочное пространство.
Фото: Приложение к обращению Михаила Гольмана в ГИБДД
По идее, за парковку за знаком должна штрафовать ГИБДД, если зафиксирует это нарушение, но никак не администрация города. Однако устно представители администрации сказали юристу, что в постановлении № 1375, которым администрация установила платное парковочное пространство в центре города, парковка обозначена на всём протяжении от Ленина до Малышева, поэтому дорожный знак значения не имеет, и они имеют право штрафовать за нарушение правил парковки.
Юрист говорит, что он «морально готов» к штрафу от ГИБДД, потому что это хотя бы имело какие-то законные основания. Штраф от администрации в данном случае он называет беспределом.
В настоящее время у администрации и полиции разная нормативно-правовая база для выписывания штрафов: ГИБДД выписывает их в соответствии с федеральным КоАП, а администрация города – на основании областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», где есть статьи за нарушение правил благоустройства (устанавливаемых уже органами местного самоуправления).
И это ещё одно основание, почему юрист считает пришедшее от администрации «письмо счастья» незаконным.
«Администрация города Екатеринбурга, как орган местного самоуправления признаёт парковку объектом благоустройства. <…> Градостроительным кодексом РФ вводится термин - элемент благоустройства, определение которого, из логического суждения, тождественно понятию объект благоустройства. <…> Из анализа приведённых выше норм следует вывод: нормативные правовые акты Российской Федерации не относят парковку к элементам благоустройства» — говорится в обращении юриста в прокуратуру.
— По их логике, это то же самое, что взимать с горожан плату за пользование скамейками. Представьте, что вам будут приходить штрафы за то, что вы не оплатили сидение на скамейке, — сказал «Вечерним ведомостям» юрист.
Следующий аргумент в пользу версии о незаконности платных парковок – постановление самой администрации, регламентирующее их деятельность (Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.05.2014 № 1375 «О создании платных парковок и об установлении размера платы за пользование парковками на автомобильных дорогах общего пользования местного значение» — прим. ред.)
— Плюс у меня большие вопросы к организации этих парковок, потому что даже в правилах они пишут, что парковки строятся на местах специально запроектированных. Они же делают их на местах общего пользования, которые всю жизнь были бесплатными. То есть, я бы ещё понял, если они в новых районах строили новые дороги и планировали на них платные парковочные места, но в центре города, где улично-дорожная сеть уже давно сформировалась, это незаконно, — считает юрист.
Ещё одна претензия – невозможность оплаты парковки наличными.
— Вдобавок я не могу оплатить физически наличными услугу парковки, я не могу пойти в «Успенский» или куда-либо ещё для оплаты. Многие эти паркоматы попросту стоят и не работают, — возмущается юрист.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в ГИБДД – с просьбой разъяснить причину, по которой штраф за парковку под запрещающим знаком пришёл не от инспекции, а от администрации.
Михаил Гольман, в свою очередь, пообещал поделиться ответами от ведомств, в которые он направил свои обращения и жалобы.
Отметим, что долгое время администрация не могла отладить работу платных парковок, а расходы бюджета на организацию платного парковочного пространства многократно превышали размер собираемых в бюджет штрафов.
Общественники города не раз критиковали мэрию и ГИБДД беспорядок на стоянках в центре города. Даже после введения зон платной парковки в Екатеринбурге долгое время фактически не штрафовали за неоплату стоянки, хотя количество этих зон постоянно увеличивали. Точечная рассылка штрафов, по словам автоэксперта Максима Едрышова, была лишь единожды — в сентябре 2022 года. А рейдов по эвакуации, по его словам, с конца 2019 года не было вовсе.
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