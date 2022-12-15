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В двух регионах Урала миллионная задолженность по заработной плате перед 750 рабочими

В Свердловской области невыплаченные зарплаты ждут полтысячи рабочих

22.59 Пятница, 23 декабря 2022
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Росстат опубликовал данные по задолженности по заработным платам в России. Согласно официальным данным на 1 декабря этого года, долги перед сотрудниками есть в каждом федеральном округе. Общая сумма превышает миллиард рублей. При этом речь идет о тех предприятиях, данные которых предоставлены организациями Росстату и не относятся к субъектам малого предпринимательства.

Один из самых успешных федеральных округов в этом плане – УрФО, в котором долги по зарплате, по данным Росстата, официально подтверждены только в двух регионах – Свердловской и Челябинской областях. По суммам долгов УрФО занимает предпоследнюю строчку с 54,5 млн рублей, а вот по количеству регионов в которых есть такие долги – последнюю. Самая меньшая сумма долгов у Северо-Кавказского федерального округа – 42 млн рублей, однако там долги по зарплате обозначены во всех регионах, кроме Чечни.

Долгий уральский долг

Интересно, что данные федерального Росстата несколько отличаются от данных Свердловскстата. Так, федеральная Служба указывает, что в Свердловской области задолженность по зарплате составляет почти 26 млн (25,9) на 1 декабря 2022 года, а региональная Служба в отчете указывает только 20 млн.

Большая часть задолженности по зарплате, по данным статистики, перед рабочими в Кушвинском городском округе. На 1 декабря этого года сумма долга составляла 19 170 000 рублей. При этом на декабрь прошлого года сумма была примерно такой же – 20 205 000. То есть речь идет об одной и той же задолженности, которая «висит» уже много месяцев, если не лет. И речь идет о долге перед сотрудниками бывшего Баранчинского электромеханического завода.

В июле этого года уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова озвучивала примерные сроки погашения задолженности. При этом задолженность сформировалась после того как предприятие перешло от одних собственников к другим – нынешние, по информации ТАСС, расплачиваются с сотрудниками вовремя, а вот когда рабочие получат то, что им должны прошлые – неизвестно.

«На уровне правительства Свердловской области этот вопрос рассматривался, на нашем уровне мы держим связь и с конкурсным [управляющим], и с рабочим коллективом, и мы надеемся, что все-таки будет найден вариант, когда люди получат свое. Последние годы мы [в Свердловской области] все-таки не оставляли долгов перед трудящимися», - цитировал ТАСС Мерзлякову в июле 2022 года.

Но, судя по последним данным Службы статистики, варианта с решением оплаты долга пока так и не нашлось. При этом указанно, что выплат ждут полтысячи рабочих – 498 человек.

В Челябинской области долг также перед рабочими завода – речь о «Южноуральском заводе радиокерамики». Он признан банкротом, а долги накопились с 2021 года перед 258 бывшими рабочими. С ними обещали расплатиться после распродажи имущества с торгов, писал «Коммерсант».

В целом по России

За последний месяц задолженность по зарплате выросла на 16,4 % - в деньгах это на 145, 3 млн рублей.

«Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря 2022 г. на долги, образовавшиеся в 2022 г., приходится 644,5 млн рублей (62,6%), в 2021 г. – 113,6 млн рублей (11,0%), в 2020 г. и ранее – 270,7 млн рублей (26,3%)», – указано в отчете Росстата.

Также Служба статистики приводит и данные по видам деятельности. Самой «задолженной» сферой в России на сегодняшний день являются обрабатывающие производства – из общей суммы долга это почти половина – 41,8%, еще 25% должны строителям. Долги есть и в интеллектуальной сфере - 1,7% общего долга числится за сферой научных разработок и исследований.

Самая большая задолженность указана в Сахалинской области – сумма по Росстату – 174,5 миллиона рублей. Местные СМИ писали, что прокуратура проверяла предприятие после сообщений и забастовке полутора тысяч рабочих. Позже были сообщения, что долги должны начать выплачивать в начале декабря (то есть после статистических данных, которые публиковались на 1 декабря этого года). Информации о том, были ли они выплачены, мы найти в открытых источниках и местных СМИ не смогли. Однако указывалось, что прокуратура приняла коллективное обращение рабочих, а восстановление их прав находится на контроле надзорного ведомства.

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Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости
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