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Дело экс-министра транспорта Свердловской области начали рассматривать в суде

Перед судом Василия Старкова отпустили из-под ареста

12.46 Понедельник, 11 ноября 2024
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня начали рассматривать уголовное дело бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. Несмотря на обвинение по особо тяжкой статье (часть 6 статьи 290 УК предусматривает до 15 лет лишения свободы) накануне суда Старкова отпустили даже из-под домашнего ареста (экс-чиновника изначально не стали помещать в СИЗО).

Старков в суде признал вину во вменённом ему преступлении и раскаялся. Напомним, он обвиняется в том, что за взятку содействовал получению госконтракта занимающейся дорожным ремонтом и строительством фирмой «Мелиострой» из села Байкалово.

Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу экс-министра, в котором, в частности, говорится, что Старков, «используя свой авторитет и служебное положение», содействовал заключению контракта с единственным поставщиком (ещё одним участником коррупционной истории, чьё дело выделено в отдельное производство, является подчинённый Старкова, экс-директор ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов — именно возглавляемая им организация и заключала спорные госконтракты).

Допрос свидетеля судья Юрий Радчук снимать запретил. Одна из ключевых свидетельниц — руководитель «Мелиостроя» Ирина Городничева заявила, что деньги, которые получил Старков от её мужа, Михаила Городничева, были нужны чиновнику на ремонт квартиры.

Следующее заседание по делу, на котором планируют допросить других свидетелей, назначено на 18 ноября.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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