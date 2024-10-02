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Новые задержания прошли по делу о незаконном возмещении НДС в Екатеринбурге
Среди задержанных – известный в прошлом адвокат
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Как стало известно Вечерним ведомостям от источника, накануне были задержаны главный бухгалтер принадлежащего Анастасии Чернецкой (бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого) ООО «Сиба» Ольга Котельникова, а также экс-адвокат, владелец оказывающего юридические услуги ООО «Мёбиус» Эдуард Кузнецов.
Котельниковой и Кузнецову вменяется то, что они знали о махинациях, которые под «крышеванием» начальника управления по борьбе с коррупцией областного ГУ МВД Андрея Дьякова осуществляли Василий Петров (владелец строительных компаний «Шудья» и «Формат»), Алексей Шахмаев (директор АО «ТТК-Екатеринбург») и Анастасия Чернецкая (ООО «Сиба»).
Эдуарда Кузнецова Ленинский суд Екатеринбурга по ходатайству следствия поместил на два месяца в СИЗО, меру пресечения Ольге Котельниковой должны избрать сегодня, сообщил источник Вечерних ведомостей. В Ленинском районном суде корреспонденту не смогли оперативно подтвердить информацию о заседании по избранию меры пресечения, сообщив, что специалист приёмной суда сможет ответить только в понедельник, 7 октября.
Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) расследует 4-е следственное управление ГСУ СКР, по версии источника, действия следователей направлены на то, чтобы вменить обвиняемым деяния в составе организованной группы. Ранее сообщалось, что в результате незаконных схем с возмещением НДС из бюджета было похищено до 500 миллионов рублей.
К слову, Эдуард Кузнецов — это тот самый адвокат, который входил в рейдерскую группировку Павла Федулёва и был приговорён в 2011 году к 9 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), его тогда признали виновным в захвате имущественных комплексов сразу нескольких предприятий, в том числе фирм ООО «Актай-М» и ООО «Вагран» Малика Гайсина. Отбыв срок в колонии и выйдя на свободу, Эдуард Кузнецов основал в июне 2020 года юридическую фирму «Мёбиус», которая позиционирует себя как компанию, оказывающую услуги по «защите бизнеса и обжалованию действий налоговых органов при отказе в приёме отчётности или регистрации изменений в ЕГРЮЛ». Сейчас Кузнецов вновь арестован по обвинению по той же части 4 статьи 159 УК.
Котельниковой и Кузнецову вменяется то, что они знали о махинациях, которые под «крышеванием» начальника управления по борьбе с коррупцией областного ГУ МВД Андрея Дьякова осуществляли Василий Петров (владелец строительных компаний «Шудья» и «Формат»), Алексей Шахмаев (директор АО «ТТК-Екатеринбург») и Анастасия Чернецкая (ООО «Сиба»).
Эдуарда Кузнецова Ленинский суд Екатеринбурга по ходатайству следствия поместил на два месяца в СИЗО, меру пресечения Ольге Котельниковой должны избрать сегодня, сообщил источник Вечерних ведомостей. В Ленинском районном суде корреспонденту не смогли оперативно подтвердить информацию о заседании по избранию меры пресечения, сообщив, что специалист приёмной суда сможет ответить только в понедельник, 7 октября.
Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) расследует 4-е следственное управление ГСУ СКР, по версии источника, действия следователей направлены на то, чтобы вменить обвиняемым деяния в составе организованной группы. Ранее сообщалось, что в результате незаконных схем с возмещением НДС из бюджета было похищено до 500 миллионов рублей.
К слову, Эдуард Кузнецов — это тот самый адвокат, который входил в рейдерскую группировку Павла Федулёва и был приговорён в 2011 году к 9 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), его тогда признали виновным в захвате имущественных комплексов сразу нескольких предприятий, в том числе фирм ООО «Актай-М» и ООО «Вагран» Малика Гайсина. Отбыв срок в колонии и выйдя на свободу, Эдуард Кузнецов основал в июне 2020 года юридическую фирму «Мёбиус», которая позиционирует себя как компанию, оказывающую услуги по «защите бизнеса и обжалованию действий налоговых органов при отказе в приёме отчётности или регистрации изменений в ЕГРЮЛ». Сейчас Кузнецов вновь арестован по обвинению по той же части 4 статьи 159 УК.
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