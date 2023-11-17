Возрастное ограничение 18+

Бастрыкин запросил уже два доклада по уголовному делу о нападении на екатеринбургских журналистов.

Но расследование дела стопорится...

17.46 Воскресенье, 19 ноября 2023
Фото: скриншот видео «Прекрасная Россия»
21 марта 2023 года в селе Воздвиженском Ставропольского края напали на екатеринбургских журналистов Евгения Анисимова и Евгения Русских – репортёра и оператора проекта «Прекрасная Россия». Нападение произошло во время собрания уполномоченных пайщиков колхоза «Родина», которое хотели осветить журналисты. Интерес к этому собранию был вызван подозрением в том, что председатель колхоза и по совместительству местный депутат от «Единой России» Сергей Литвинов намерен отдать землю пайщиков под залог невозвратного кредита. Ранее журналисты «Прекрасной России» сняли в этом колхозе документальный фильм «Почём Родина?» — о судьбе некогда передового хозяйства и мнениях крестьян о результатах руководства им депутатом Литвиновым.

В итоге сам Литвинов и начал рукоприкладство, выбив микрофон из рук журналиста. А затем подконтрольные ему люди вытолкали репортёров из зала, попутно повредив им технику. Вместе с журналистами «Прекрасной России» пострадала и съёмочная группа государственного телеканала «Россия». Досталось даже сотруднику полиции, который в составе группы местного РУВД прибыл в здание колхоза, чтобы прекратить рукоприкладство.


Момент, когда Сергей Литвинов выбивает микрофон из рук журналиста


Казалось бы, присутствуют все основания для возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании деятельности журналистов – и видеодоказательства есть, и заявление в СК было подано. Однако несколько раз местные следователи выносили отказы в возбуждении уголовного дела. Как предполагают журналисты, причиной этого могут быть связи Литвинова, который помимо того, что имеет мандат депутата, является одним из наиболее обеспеченных жителей Апанасенковского района Ставрополья. Дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия (часть 3 статьи 144 УК РФ) возбудили лишь спустя пять месяцев – после того как доклад о ходе расследования затребовал лично глава СКР Александр Бастрыкин.


Евгений Анисимов и Евгений Русских в день нападения


Однако возбуждение уголовного дела не привело к активному его расследованию – по словам потерпевших журналистов, никаких активных следственных действий после этого не проводилось. В результате журналисты ещё раз пожаловались Бастрыкину, после чего он попросил повторный доклад по делу.

Лишь повторный интерес главы СКР стал стимулом для активных следственных действий, которые начались в конце октября 2023 года. Однако и здесь проблемы потерпевших не закончились – Евгений Анисимов рассказал «Вечерним ведомостям», что всячески затягивать расследование стал адвокат Литвинова Сергей Куцаенко (к слову, однофамилец судьи Апанасенковского районного суда Ставрополья Ирины Куцаенко).

Если пострадавшие журналисты «России» проживают здесь же, в Ставрополье, то репортёрам «Прекрасной России» приходится приезжать на следственные действия в город Ипатово (именно в местном следственном отделе расследуется уголовное дело) из Екатеринбурга. Но вместо того чтобы приехать, принять участие в необходимых действиях, и вернуться обратно на работу, им приходится уже три недели пребывать в Ставрополье. Всё это время Евгений Анисимов и Евгений Русских вынуждены находиться в краевом центре Ставрополе, снимать жильё и нести расходы на практически ежедневные поездки к следователю в Ипатово.


Следственный отдел в городе Ипатово Ставропольского края, где расследуется дело


По словам Евгения Анисимова, адвокат Куцаенко затягивает следственные действия, то ссылаясь на свою занятость, то вообще пропадая на несколько дней: очные ставки между потерпевшими и нападавшими не получается провести уже три недели. Анисимов предполагает, что эта тактика выбрана защитником Литвинова намеренно, чтобы уйти от ответственности. Литвинов при этом стал менять свои показания, говорит Анисимов – если раньше он заявлял о незаконности пребывания журналистов на собрании пайщиков, то теперь утверждает, что принял журналистов за бандитов: микрофон ему показался дубинкой, а штативы для камер – большими палками.

Накануне репортёры «Прекрасной России» записали новое видео, чтобы обратить внимание на то, как застопорилось дело. Возможно, глава СКР Александр Бастрыкин вновь заинтересуется его ходом, и это станет толчком для его основательного расследования.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании покушения на екатеринбургского общественника
17 ноября 2023
У главы СК возникли вопросы к переводу детей с инвалидностью в ветхую школу в Полевском
17 ноября 2023
Бастрыкин взял на контроль расследование двойного убийства в уральской столице
15 ноября 2023
Открытое письмо в защиту студента УрФУ опубликовали журналисты ЕАН
14 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:34 В Свердловскую область идёт потепление, а вместе с ним снегопады и метели
16:43 В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге объявили об эвакуации
13:00 В пригородах Екатеринбурга выросли цены на вторичку
12:01 Макет Екатеринбурга 1733 года весом в тонну появился на Плотинке
11:34 Свердловская ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП и родственников погибшего пешехода
11:13 Поминки по снесенным историческим зданиям устроили в Екатеринбурге
19:24 Екатеринбургских карманников поймали в автобусе Верхней Пышмы
18:22 Машина, человек и забор пострадали в ДТП под Каменском-Уральским
16:49 Двух свердловчан будут судить за контрабанду леса
15:00 Два десятка мультиков от студентов УГАХУ покажут на «Кинопробе»
14:28 Белорусы хотят открыть консульство в Екатеринбурге
14:02 Свердловский котик обрёл четыре новые лапки
13:12 «Пьяный» грузовик задержали на Пермском тракте
11:39 Екатеринбург обзавёлся собственной «Монополией»
10:48 В свердловском посёлке Дружинино пылает гостиница
10:32 Житель Нижнего Тагила решил избавиться от дорогостоящей коллекции марок
21:07 В субботу на Плотинке захоронят старую капсулу времени с новым содержимым
20:37 В ночном пожаре пострадали два жителя Берёзовского
19:42 В Парке Маяковского уже можно прокатиться с одной из самых высоких горок Екатеринбурга
19:09 Исправительный центр на 400 человек собираются построить в Нижнем Тагиле
18:39 РЖД замучила жителей посёлка Исеть грохотом
17:41 Синоптики предупредили о морозах в Свердловской области
17:13 В крови погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского не нашли синтетических веществ
16:30 В Екатеринбурге на базе ЦГБ №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
16:07 Региональные власти заявили о росте поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области
15:30 Свердловский Минздрав собирается оценивать работу главврачей по отзывам в интернете
Все новости Свердловской области
17:03 Минюст направил в суд иск о признании «движения ЛГБТ» экстремистской организацией
16:46 В Италии крупнейшие профсоюзы проводят забастовку
14:56 В ГД предложили повышать рождаемость за счет «сделки» с осужденными женщинами
13:35 В Красноярске журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти к «Единой России»
11:39 В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв
11:23 В Забайкалье при обрушении в шахте золоторудной компании погибли два человека
11:02 В Астрахани ввели режим ЧС после обрушения жилой пятиэтажки
17:36 Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии по делу о военных «фейках»
16:57 На Дальнем Востоке на 25% снизились оптовые цены на красную икру
15:50 В РЖД хотят восполнить дефицит кадров за счет иностранцев и осужденных
15:06 Глава ЦБ РФ: цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%
14:15 В Минводах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО, сообщили СМИ
13:46 МВД объявило в розыск основателя сети «Тануки» Орлова
13:18 В Минцифры предлагают закрыть часть отделений «Почты России» и сдавать их в аренду
12:26 В Китае число жертв пожара на угольном предприятии возросло до 25
11:51 Глава Коми предложил ужесточить наказание за «склонение к абортам» и исключить их из ОМС
10:54 В Иркутской области вездеход провалился под лед, погибли вальщики леса
10:31 В Приморье школьный автобус вылетел в кювет, есть пострадавшие
10:10 Власти Волгоградской области подтвердили пожар в воинской части
17:38 Магнитная буря накроет землю 22 ноября
16:10 Закон об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ могут ускоренно принять в декабре
14:39 Центробанк может снова повысить ключевую ставку при отсутствии замедления инфляции
12:28 Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз
11:46 В школьной программе с 2024 года хотят ввести предмет «семьеведение»
11:24 В СКР возбудили дело «о теракте» после взрыва на пороховом заводе в Котовске
11:02 В Самарской области после обысков задержан экс-глава правительства региона
Все новости России и мира
18:34 В Свердловскую область идёт потепление, а вместе с ним снегопады и метели
16:43 В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге объявили об эвакуации
13:00 В пригородах Екатеринбурга выросли цены на вторичку
12:01 Макет Екатеринбурга 1733 года весом в тонну появился на Плотинке
11:34 Свердловская ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП и родственников погибшего пешехода
11:13 Поминки по снесенным историческим зданиям устроили в Екатеринбурге
19:24 Екатеринбургских карманников поймали в автобусе Верхней Пышмы
18:22 Машина, человек и забор пострадали в ДТП под Каменском-Уральским
16:49 Двух свердловчан будут судить за контрабанду леса
15:00 Два десятка мультиков от студентов УГАХУ покажут на «Кинопробе»
14:28 Белорусы хотят открыть консульство в Екатеринбурге
14:02 Свердловский котик обрёл четыре новые лапки
13:12 «Пьяный» грузовик задержали на Пермском тракте
11:39 Екатеринбург обзавёлся собственной «Монополией»
10:48 В свердловском посёлке Дружинино пылает гостиница
10:32 Житель Нижнего Тагила решил избавиться от дорогостоящей коллекции марок
21:07 В субботу на Плотинке захоронят старую капсулу времени с новым содержимым
20:37 В ночном пожаре пострадали два жителя Берёзовского
19:42 В Парке Маяковского уже можно прокатиться с одной из самых высоких горок Екатеринбурга
19:09 Исправительный центр на 400 человек собираются построить в Нижнем Тагиле
18:39 РЖД замучила жителей посёлка Исеть грохотом
17:41 Синоптики предупредили о морозах в Свердловской области
17:13 В крови погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского не нашли синтетических веществ
16:30 В Екатеринбурге на базе ЦГБ №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
16:07 Региональные власти заявили о росте поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области
15:30 Свердловский Минздрав собирается оценивать работу главврачей по отзывам в интернете
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK