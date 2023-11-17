Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин запросил уже два доклада по уголовному делу о нападении на екатеринбургских журналистов.
Но расследование дела стопорится...
Фото: скриншот видео «Прекрасная Россия»
21 марта 2023 года в селе Воздвиженском Ставропольского края напали на екатеринбургских журналистов Евгения Анисимова и Евгения Русских – репортёра и оператора проекта «Прекрасная Россия». Нападение произошло во время собрания уполномоченных пайщиков колхоза «Родина», которое хотели осветить журналисты. Интерес к этому собранию был вызван подозрением в том, что председатель колхоза и по совместительству местный депутат от «Единой России» Сергей Литвинов намерен отдать землю пайщиков под залог невозвратного кредита. Ранее журналисты «Прекрасной России» сняли в этом колхозе документальный фильм «Почём Родина?» — о судьбе некогда передового хозяйства и мнениях крестьян о результатах руководства им депутатом Литвиновым.
В итоге сам Литвинов и начал рукоприкладство, выбив микрофон из рук журналиста. А затем подконтрольные ему люди вытолкали репортёров из зала, попутно повредив им технику. Вместе с журналистами «Прекрасной России» пострадала и съёмочная группа государственного телеканала «Россия». Досталось даже сотруднику полиции, который в составе группы местного РУВД прибыл в здание колхоза, чтобы прекратить рукоприкладство.
Казалось бы, присутствуют все основания для возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании деятельности журналистов – и видеодоказательства есть, и заявление в СК было подано. Однако несколько раз местные следователи выносили отказы в возбуждении уголовного дела. Как предполагают журналисты, причиной этого могут быть связи Литвинова, который помимо того, что имеет мандат депутата, является одним из наиболее обеспеченных жителей Апанасенковского района Ставрополья. Дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия (часть 3 статьи 144 УК РФ) возбудили лишь спустя пять месяцев – после того как доклад о ходе расследования затребовал лично глава СКР Александр Бастрыкин.
Однако возбуждение уголовного дела не привело к активному его расследованию – по словам потерпевших журналистов, никаких активных следственных действий после этого не проводилось. В результате журналисты ещё раз пожаловались Бастрыкину, после чего он попросил повторный доклад по делу.
Лишь повторный интерес главы СКР стал стимулом для активных следственных действий, которые начались в конце октября 2023 года. Однако и здесь проблемы потерпевших не закончились – Евгений Анисимов рассказал «Вечерним ведомостям», что всячески затягивать расследование стал адвокат Литвинова Сергей Куцаенко (к слову, однофамилец судьи Апанасенковского районного суда Ставрополья Ирины Куцаенко).
Если пострадавшие журналисты «России» проживают здесь же, в Ставрополье, то репортёрам «Прекрасной России» приходится приезжать на следственные действия в город Ипатово (именно в местном следственном отделе расследуется уголовное дело) из Екатеринбурга. Но вместо того чтобы приехать, принять участие в необходимых действиях, и вернуться обратно на работу, им приходится уже три недели пребывать в Ставрополье. Всё это время Евгений Анисимов и Евгений Русских вынуждены находиться в краевом центре Ставрополе, снимать жильё и нести расходы на практически ежедневные поездки к следователю в Ипатово.
По словам Евгения Анисимова, адвокат Куцаенко затягивает следственные действия, то ссылаясь на свою занятость, то вообще пропадая на несколько дней: очные ставки между потерпевшими и нападавшими не получается провести уже три недели. Анисимов предполагает, что эта тактика выбрана защитником Литвинова намеренно, чтобы уйти от ответственности. Литвинов при этом стал менять свои показания, говорит Анисимов – если раньше он заявлял о незаконности пребывания журналистов на собрании пайщиков, то теперь утверждает, что принял журналистов за бандитов: микрофон ему показался дубинкой, а штативы для камер – большими палками.
Накануне репортёры «Прекрасной России» записали новое видео, чтобы обратить внимание на то, как застопорилось дело. Возможно, глава СКР Александр Бастрыкин вновь заинтересуется его ходом, и это станет толчком для его основательного расследования.
В итоге сам Литвинов и начал рукоприкладство, выбив микрофон из рук журналиста. А затем подконтрольные ему люди вытолкали репортёров из зала, попутно повредив им технику. Вместе с журналистами «Прекрасной России» пострадала и съёмочная группа государственного телеканала «Россия». Досталось даже сотруднику полиции, который в составе группы местного РУВД прибыл в здание колхоза, чтобы прекратить рукоприкладство.
Момент, когда Сергей Литвинов выбивает микрофон из рук журналиста
Казалось бы, присутствуют все основания для возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании деятельности журналистов – и видеодоказательства есть, и заявление в СК было подано. Однако несколько раз местные следователи выносили отказы в возбуждении уголовного дела. Как предполагают журналисты, причиной этого могут быть связи Литвинова, который помимо того, что имеет мандат депутата, является одним из наиболее обеспеченных жителей Апанасенковского района Ставрополья. Дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия (часть 3 статьи 144 УК РФ) возбудили лишь спустя пять месяцев – после того как доклад о ходе расследования затребовал лично глава СКР Александр Бастрыкин.
Евгений Анисимов и Евгений Русских в день нападения
Однако возбуждение уголовного дела не привело к активному его расследованию – по словам потерпевших журналистов, никаких активных следственных действий после этого не проводилось. В результате журналисты ещё раз пожаловались Бастрыкину, после чего он попросил повторный доклад по делу.
Лишь повторный интерес главы СКР стал стимулом для активных следственных действий, которые начались в конце октября 2023 года. Однако и здесь проблемы потерпевших не закончились – Евгений Анисимов рассказал «Вечерним ведомостям», что всячески затягивать расследование стал адвокат Литвинова Сергей Куцаенко (к слову, однофамилец судьи Апанасенковского районного суда Ставрополья Ирины Куцаенко).
Если пострадавшие журналисты «России» проживают здесь же, в Ставрополье, то репортёрам «Прекрасной России» приходится приезжать на следственные действия в город Ипатово (именно в местном следственном отделе расследуется уголовное дело) из Екатеринбурга. Но вместо того чтобы приехать, принять участие в необходимых действиях, и вернуться обратно на работу, им приходится уже три недели пребывать в Ставрополье. Всё это время Евгений Анисимов и Евгений Русских вынуждены находиться в краевом центре Ставрополе, снимать жильё и нести расходы на практически ежедневные поездки к следователю в Ипатово.
Следственный отдел в городе Ипатово Ставропольского края, где расследуется дело
По словам Евгения Анисимова, адвокат Куцаенко затягивает следственные действия, то ссылаясь на свою занятость, то вообще пропадая на несколько дней: очные ставки между потерпевшими и нападавшими не получается провести уже три недели. Анисимов предполагает, что эта тактика выбрана защитником Литвинова намеренно, чтобы уйти от ответственности. Литвинов при этом стал менять свои показания, говорит Анисимов – если раньше он заявлял о незаконности пребывания журналистов на собрании пайщиков, то теперь утверждает, что принял журналистов за бандитов: микрофон ему показался дубинкой, а штативы для камер – большими палками.
Накануне репортёры «Прекрасной России» записали новое видео, чтобы обратить внимание на то, как застопорилось дело. Возможно, глава СКР Александр Бастрыкин вновь заинтересуется его ходом, и это станет толчком для его основательного расследования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании покушения на екатеринбургского общественника
17 ноября 2023
17 ноября 2023
У главы СК возникли вопросы к переводу детей с инвалидностью в ветхую школу в Полевском
17 ноября 2023
17 ноября 2023