Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции

Из-за действий новых охранников у сотрудников предприятий зимой 2022/2023 стали возникать трудности с попаданием на работу

Для выправления финансовой ситуации в последние годы своего существования Завод радиоаппаратуры продавал часть площадей, из-за чего на кадастровой карте сейчас можно наблюдать сложную нарезку участков, принадлежащих разным собственникам.

Фрагмент постановления Верх-Исетского суда о привлечении к административной ответственности за незаконные действия охранников руководителя ЧОП Александра Бухманова.

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В ночь с 27 на 28 сентября прямо на проезде вырыли ямы, а на следующую ночь начали устанавливать каркас здания. Только вмешательство работников предприятия, чьи грузовики не смогут развернуться при установке каркаса, остановили работы.

Участок, принадлежащий «Легион-строю» и место, где начали возводить здание – оно расположено прямо на пути проезда к цехам и складам





— рассказал «Вечерним ведомостям» один из пострадавших бизнесменов. Сотрудники полиции фактически бездействовали. Прибыв на место скопления машин около КПП и изучив документы, подтверждающие право беспрепятственного прохода и проезда они выдвигали сотрудникам ООО ЧОП «Формула Безопасности Екб» законное требование – прекратить нарушение прав. Но после демонстративного невыполнения охранниками этого требования полицейские разводили руками и уезжали. Протоколов за невыполнение их законных требований не составляли. Таким образом, сотрудники полиции неоднократно демонстрировали свою беспомощность, которая больше напоминает заинтересованность

Фрагмент заявления в прокуратуру на действия начальник отдела дознания отдела полиции №7.

Владислав Постников © Вечерние ведомости