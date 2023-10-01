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Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке
По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В августе 2022 года у Завода радиоаппаратуры в Екатеринбурге, бывшего предприятия «Ростеха» появился новый собственник – ООО «Легион-строй». Точнее, формально победителем торгов по продаже имущества обанкротившегося предприятия стало нижегородское АО «Завод "Электромаш"», но сразу после завершения сделки это АО передало всё приобретённое имущество в бессрочную аренду «Легион-строю».
Подробнее о вероятных мотивах этих сделок «Вечерние ведомости» писали в феврале 2023 года. Если вкратце – у других предприятий (помимо собственно Завода радиоаппаратуры в промзоне на Щорса, 7 продолжили работать около сотни организаций, разместившиеся на ранее проданных этим заводом площадках) и сторонних наблюдателей возникли серьёзные подозрения, что все производства хотят «выжить» с этой территории, отдав её под застройку.
Начиная с ноября 2022 года нанятое «Легион-строем» ЧОП «Формула безопасности Екб» стало препятствовать пропуску автомобилей предприятий, работающих в промзоне на Щорса, 7 – несмотря на то что многие из них являются не только арендаторами, но и законными собственниками земли и зданий в этой промзоне.
Впоследствии незаконность этих действий ЧОП «Формула безопасности Екб» была неоднократно доказана в судах – директора организации признали виновным в несоответствии оказываемых охранных услуг закону (часть 4 статьи 20.16 КоАП). Правда, наказание выписали самое мягкое – предупреждение.
Вероятно, мягкое наказание не возымело должного эффекта и препятствование работе предприятий, расположенных на промплощадке бывшего Завода радиоаппаратуры, продолжилось.
Трудности из-за столь наглых действий новой охранной фирмы испытали АО ЭК «ВИП», ООО ТД «Робитекс», ООО «Кашалотс», ООО «АЙ-ТОР», ООО ПКФ «Технология», ООО «Ирбитская ПФ», ООО «Артемовская ПФ» и другие собственники и арендаторы зданий на Щорса, 7.
В их числе АО «НПК ВИП» – предприятие, выполняющее, казалось бы, столь важный для государства в нынешнее время гособоронзаказ.
К слову, одним из условий аукциона по продаже Завода радиоаппаратуры было сохранение новым собственником целевого назначения имущества завода и исполнения его обязательств по гособоронзаказу (Завод радиоаппаратуры с момента своего основания в 1959 году был оборонным предприятием). Именно поэтому в аукционе и участвовал АО «Завод "Электромаш"» – у «Легион-строя» даже лицензии на работу с гостайной не было. Но в случае АО «НПК ВИП» статус предприятия как исполнителя гособоронзаказа для «Легион-Строя» значения не имел – охранники так же не пускали их автомобили на основании якобы недействительных пропусков и тем самым тормозили отгрузку продукции предприятия.
У ещё одного предприятия на Щорса, 7 в собственности есть участок, на котором располагается беспрерывно работающий бетонный завод.
Но и этот факт не уберёг производителя, чья продукция поступает сразу на несколько строек в Екатеринбурге, от проблем с доступом на свою площадку – и после того как проблемы с препятствованием от охранников удалось преодолеть, возникло препятствие уже в буквальном смысле – прямо на дороге, по которой грузовики ездят на бетонный завод, ООО «Легион-строй» начал возводить здание. Мотивируя это тем, что участок находится в их собственности.
Судя по кадастровой карте, это действительно так. Однако на этом участке проходит дорога, которая существует там уже много десятилетий и используется для подъезда к производственным мощностям бетонного завода и нескольких других предприятий. Установка сервитута на этой территории в настоящее время является предметом спора в арбитражном суде.
Столь кардинальные меры от «Легион-Строя» были предприняты на фоне продолжающегося судебного разбирательства в арбитражном суде и пока что не дошедшего до суда уголовного дела о самоуправстве. Представители пострадавших от действий охранников предприятий, помимо привлечения охранной фирмы к административной ответственности уже не первый месяц добиваются привлечения виновных и к ответственности уголовной – поскольку простой техники причинил предпринимателям ущерб, а в уголовном кодексе есть соответствующая статья «Самоуправство» (330 УК РФ).
Такого же мнения придерживается и прокуратура, отменяя постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, но полицейские ОП №7 раз за разом выносят «отказные» постановления, приводя одни и те же аргументы (будто копируя их из предыдущих отказных материалов).
Кроме того, сотрудники полиции игнорируют требования прокуратуры о проведении процессуальных действий – например, ещё в марте 2023 года прокуратурой было дано указание получить подробные объяснения у руководства ООО «Легион-строй», однако до настоящего времени данное требование не было выполнено, рассказал veved.ru адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы одного из пострадавших предприятий.
Руководство «Легион-Строя» не могла найти не только полиция, но и сама прокуратура – в начале года в ходе проведённой проверки по адресу регистрации не был найден ни «Легион-Строй», ни его директор.
Что же это за организация такая, которая приобрела огромный, стратегически важный завод, и которую не могут найти? Этим вопросом недавно заинтересовалась областная прокуратура – как стало известно «Вечерним ведомостям», надзорное ведомство проверяет обстоятельства сделки, формальным покупателем в которой выступил «Завод "Электромаш"». Чем это закончится для «Легион-Строя», пока неизвестно. Однако по обстоятельствам, вскрывшимся в результате прокурорской проверки, Минпромторг РФ уже подал в суд иск о признании сделок с имуществом бывшего Завода радиоаппаратуры недействительными.
Основанием для иска стало то обстоятельство, что новый собственник Завода радиоаппаратуры был обязан заключить соглашение об исполнении условий конкурса с «Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой государственной политики в отрасли экономики», то есть Минпромтогом. Однако этого ни «Завод "Электромаш"», ни «Легион-Строй» не сделали.
Первое заседание по иску назначено на 21 ноября. А уже в ближайший вторник, 11 октября в 17-м арбитражном апелляционном суде состоится решающее заседание по иску к тому же «Легион-Строю» - об устранении препятствий в пользовании имуществом на территории промплощадки. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако учитывая нарушения, допущенные ответчиком и тот факт, что его действиями, наконец, заинтересовалась прокуратура, есть вероятность, что это решение будет отменено.
А вот решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела уже было отменено многократно. По этой причине представляющие интересы пострадавших предприятий адвокаты подали в прокуратуру заявление о преступлении. В этом заявлении они просят привлечь начальника отдела дознания ОП №7 Елену Майорову к уголовной ответственности по статье «Халатность» (часть 1 293 УК РФ).
По мнению адвокатов, именно бездействие полиции позволяет новому владельцу части площадей Завода радиоаппаратуры безнаказанно препятствовать работе других предприятий.
Конкретные планы относительно площадки Завода радиоаппаратуры ООО «Легион-строй» не озвучивает. Вероятно, организация действует в интересах крупного застройщика. При этом директор и учредитель «Легион-Строя» Александр Карпенко, согласно данным из ЕГРЮЛ, также является учредителем ООО «Специализированный застройщик "Стандарт», который, в свою очередь, находится в управлении Управляющей компании ООО «Астра-Девелопмент», одного из крупных застройщиков Екатеринбурга.
«Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий вокруг бывшего Завода радиоаппаратуры.
Подробнее о вероятных мотивах этих сделок «Вечерние ведомости» писали в феврале 2023 года. Если вкратце – у других предприятий (помимо собственно Завода радиоаппаратуры в промзоне на Щорса, 7 продолжили работать около сотни организаций, разместившиеся на ранее проданных этим заводом площадках) и сторонних наблюдателей возникли серьёзные подозрения, что все производства хотят «выжить» с этой территории, отдав её под застройку.
Из-за действий новых охранников у сотрудников предприятий зимой 2022/2023 стали возникать трудности с попаданием на работу
Начиная с ноября 2022 года нанятое «Легион-строем» ЧОП «Формула безопасности Екб» стало препятствовать пропуску автомобилей предприятий, работающих в промзоне на Щорса, 7 – несмотря на то что многие из них являются не только арендаторами, но и законными собственниками земли и зданий в этой промзоне.
Для выправления финансовой ситуации в последние годы своего существования Завод радиоаппаратуры продавал часть площадей, из-за чего на кадастровой карте сейчас можно наблюдать сложную нарезку участков, принадлежащих разным собственникам.
Впоследствии незаконность этих действий ЧОП «Формула безопасности Екб» была неоднократно доказана в судах – директора организации признали виновным в несоответствии оказываемых охранных услуг закону (часть 4 статьи 20.16 КоАП). Правда, наказание выписали самое мягкое – предупреждение.
Фрагмент постановления Верх-Исетского суда о привлечении к административной ответственности за незаконные действия охранников руководителя ЧОП Александра Бухманова.
Вероятно, мягкое наказание не возымело должного эффекта и препятствование работе предприятий, расположенных на промплощадке бывшего Завода радиоаппаратуры, продолжилось.
Трудности из-за столь наглых действий новой охранной фирмы испытали АО ЭК «ВИП», ООО ТД «Робитекс», ООО «Кашалотс», ООО «АЙ-ТОР», ООО ПКФ «Технология», ООО «Ирбитская ПФ», ООО «Артемовская ПФ» и другие собственники и арендаторы зданий на Щорса, 7.
В их числе АО «НПК ВИП» – предприятие, выполняющее, казалось бы, столь важный для государства в нынешнее время гособоронзаказ.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К слову, одним из условий аукциона по продаже Завода радиоаппаратуры было сохранение новым собственником целевого назначения имущества завода и исполнения его обязательств по гособоронзаказу (Завод радиоаппаратуры с момента своего основания в 1959 году был оборонным предприятием). Именно поэтому в аукционе и участвовал АО «Завод "Электромаш"» – у «Легион-строя» даже лицензии на работу с гостайной не было. Но в случае АО «НПК ВИП» статус предприятия как исполнителя гособоронзаказа для «Легион-Строя» значения не имел – охранники так же не пускали их автомобили на основании якобы недействительных пропусков и тем самым тормозили отгрузку продукции предприятия.
У ещё одного предприятия на Щорса, 7 в собственности есть участок, на котором располагается беспрерывно работающий бетонный завод.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Но и этот факт не уберёг производителя, чья продукция поступает сразу на несколько строек в Екатеринбурге, от проблем с доступом на свою площадку – и после того как проблемы с препятствованием от охранников удалось преодолеть, возникло препятствие уже в буквальном смысле – прямо на дороге, по которой грузовики ездят на бетонный завод, ООО «Легион-строй» начал возводить здание. Мотивируя это тем, что участок находится в их собственности.
В ночь с 27 на 28 сентября прямо на проезде вырыли ямы, а на следующую ночь начали устанавливать каркас здания. Только вмешательство работников предприятия, чьи грузовики не смогут развернуться при установке каркаса, остановили работы.
Судя по кадастровой карте, это действительно так. Однако на этом участке проходит дорога, которая существует там уже много десятилетий и используется для подъезда к производственным мощностям бетонного завода и нескольких других предприятий. Установка сервитута на этой территории в настоящее время является предметом спора в арбитражном суде.
Участок, принадлежащий «Легион-строю» и место, где начали возводить здание – оно расположено прямо на пути проезда к цехам и складам
Столь кардинальные меры от «Легион-Строя» были предприняты на фоне продолжающегося судебного разбирательства в арбитражном суде и пока что не дошедшего до суда уголовного дела о самоуправстве. Представители пострадавших от действий охранников предприятий, помимо привлечения охранной фирмы к административной ответственности уже не первый месяц добиваются привлечения виновных и к ответственности уголовной – поскольку простой техники причинил предпринимателям ущерб, а в уголовном кодексе есть соответствующая статья «Самоуправство» (330 УК РФ).
Такого же мнения придерживается и прокуратура, отменяя постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, но полицейские ОП №7 раз за разом выносят «отказные» постановления, приводя одни и те же аргументы (будто копируя их из предыдущих отказных материалов).
Сотрудники полиции фактически бездействовали. Прибыв на место скопления машин около КПП и изучив документы, подтверждающие право беспрепятственного прохода и проезда они выдвигали сотрудникам ООО ЧОП «Формула Безопасности Екб» законное требование – прекратить нарушение прав. Но после демонстративного невыполнения охранниками этого требования полицейские разводили руками и уезжали. Протоколов за невыполнение их законных требований не составляли. Таким образом, сотрудники полиции неоднократно демонстрировали свою беспомощность, которая больше напоминает заинтересованность
— рассказал «Вечерним ведомостям» один из пострадавших бизнесменов.
Кроме того, сотрудники полиции игнорируют требования прокуратуры о проведении процессуальных действий – например, ещё в марте 2023 года прокуратурой было дано указание получить подробные объяснения у руководства ООО «Легион-строй», однако до настоящего времени данное требование не было выполнено, рассказал veved.ru адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы одного из пострадавших предприятий.
Руководство «Легион-Строя» не могла найти не только полиция, но и сама прокуратура – в начале года в ходе проведённой проверки по адресу регистрации не был найден ни «Легион-Строй», ни его директор.
Что же это за организация такая, которая приобрела огромный, стратегически важный завод, и которую не могут найти? Этим вопросом недавно заинтересовалась областная прокуратура – как стало известно «Вечерним ведомостям», надзорное ведомство проверяет обстоятельства сделки, формальным покупателем в которой выступил «Завод "Электромаш"». Чем это закончится для «Легион-Строя», пока неизвестно. Однако по обстоятельствам, вскрывшимся в результате прокурорской проверки, Минпромторг РФ уже подал в суд иск о признании сделок с имуществом бывшего Завода радиоаппаратуры недействительными.
Основанием для иска стало то обстоятельство, что новый собственник Завода радиоаппаратуры был обязан заключить соглашение об исполнении условий конкурса с «Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой государственной политики в отрасли экономики», то есть Минпромтогом. Однако этого ни «Завод "Электромаш"», ни «Легион-Строй» не сделали.
Первое заседание по иску назначено на 21 ноября. А уже в ближайший вторник, 11 октября в 17-м арбитражном апелляционном суде состоится решающее заседание по иску к тому же «Легион-Строю» - об устранении препятствий в пользовании имуществом на территории промплощадки. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако учитывая нарушения, допущенные ответчиком и тот факт, что его действиями, наконец, заинтересовалась прокуратура, есть вероятность, что это решение будет отменено.
А вот решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела уже было отменено многократно. По этой причине представляющие интересы пострадавших предприятий адвокаты подали в прокуратуру заявление о преступлении. В этом заявлении они просят привлечь начальника отдела дознания ОП №7 Елену Майорову к уголовной ответственности по статье «Халатность» (часть 1 293 УК РФ).
Фрагмент заявления в прокуратуру на действия начальник отдела дознания отдела полиции №7.
По мнению адвокатов, именно бездействие полиции позволяет новому владельцу части площадей Завода радиоаппаратуры безнаказанно препятствовать работе других предприятий.
Конкретные планы относительно площадки Завода радиоаппаратуры ООО «Легион-строй» не озвучивает. Вероятно, организация действует в интересах крупного застройщика. При этом директор и учредитель «Легион-Строя» Александр Карпенко, согласно данным из ЕГРЮЛ, также является учредителем ООО «Специализированный застройщик "Стандарт», который, в свою очередь, находится в управлении Управляющей компании ООО «Астра-Девелопмент», одного из крупных застройщиков Екатеринбурга.
«Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий вокруг бывшего Завода радиоаппаратуры.
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