Установлена личность третьего фигуранта в деле о похищении мужчины со стройплощадки в Екатеринбурге

Иван Морозов © Вечерние ведомости

Ранее СКР сообщал, что завершено расследование резонансного уголовного дела по факту похищения жителя города Олега Сербиенко, владеющего домом и земельным участком на улице Шейнкмана по соседству со строительной площадкой «Атомстройкомплекса». В похищении Сербиенко подозревают трех местных жителей. По двум из них - 1986 и 1994 г. р. - следствие завершено, в отношении третьего фигуранта работа продолжается. Судя по всему, третий фигурант и есть Андрей Галаган.Известно, что в настоящее время формально Андрей Галаган не имеет никакого отношения к АСК, но его компании охраняют стройплощадки и автопарковки рядом с объектами «Атомстройкомплекса». По некоторой информации, он также дружен со скандально известным наставником клуба единоборств «Храбр» Никитой Мальцевым.Косвенно на связь Никиты Мальцева и Андрея Галагана указывает тот факт, что одну из его бизнес-структур ООО «НСК Мониторинг» возглавляет спортсмен, занимавшийся в клубе «Храбр» Павел Басаргин, чьи ФИО полностью совпадают с участником потасовки со стрельбой в Цыганском поселке в 2016 году. В 2019 году суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно.Ранее фигура Галагана мелькала в конфликте вокруг ЖК «Олимпийский», когда в 2016 году четверо молодых парней, увлекающихся экстремальной фотосъемкой, пробрались на стройплощадку жилого комплекса и были задержаны охранниками, а в последующем обвинили Галагана в хищении фотоаппарата.В 2018 году издание ЕАН сообщало, как представляющийся начальником охраны объектов АСК Андрей Галаган установил на одной из парковок на придомовой территории ЖК «Woods» в Екатеринбурге, возведенном компанией «Атомстройкомплекс», будку и шлагбаум и стал брать за стоянку 60 рублей в сутки.Андрей Галаган после увольнения из АСК, где он возглавлял структуру ООО «Барьер-1» (учредителем компании является Владимир Жученко – заместитель директора по безопасности ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс), стал учредителем частной охранной организации «НСК-Безопасность» и ООО «НСК».Андрей Галаган, несмотря на увольнение из строительной корпорации, поддерживал отношения с руководством АСК, в том числе, по непроверенной информации, с директором АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олегом Минкиным, главным инженером НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Павлом Кузнецовым (один из основателей компании), и непосредственно с руководителем строительного объекта на Радищева-Шейнкмана, чьи данные изданию установить не удалось.Известно, что из АСК Андрей Галаган ушел из-за конфликта с Владимиром Жученко, хотя ранее они были в хороших отношениях. После увольнения он смог выстроить свой бизнес напрямую через Олега Минкина.Сейчас следователи ищут ответ на вопрос о роли Андрея Галагана в уголовном деле и его интересе в похищении мужчины. Сам Андрей Галаган в разговоре с корреспондентом veved.ru подтвердил, что лично пришел в Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области с целью «оказать помощь следствию», отметив, что пока не может разглашать иную информацию. В следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют указанные сведения.