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Свердловская область вошла в список регионов с протестным настроением
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в число регионов с высоким уровнем протестных настроений перед выборами губернатора в сентябре.
Об этом сообщает ЕАН, ссылаясь на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций. В список территорий с протестным настроением вошли регионы, в которых уровень протестного голосования и активность представителей оппозиции была выше средних показателей по стране. Однако, по мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, это не означает, что второй тур выборов будет.
Он пояснил, что в таких регионах больше шансов на мобилизацию протестного электората вокруг оппозиционных кандидатов.
Досрочные выборы губернатора свердловской области, напомним, пройдут с 12 по 14 сентября.
Об этом сообщает ЕАН, ссылаясь на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций. В список территорий с протестным настроением вошли регионы, в которых уровень протестного голосования и активность представителей оппозиции была выше средних показателей по стране. Однако, по мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, это не означает, что второй тур выборов будет.
Он пояснил, что в таких регионах больше шансов на мобилизацию протестного электората вокруг оппозиционных кандидатов.
«Но, если оппозиционные партии и кандидаты будут вести пассивную кампанию, они могут не воспользоваться этими возможностями, а региональная власть вполне способна перехватить протестную повестку, по крайней мере, частично»,
– заявил Орлов.
Досрочные выборы губернатора свердловской области, напомним, пройдут с 12 по 14 сентября.
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