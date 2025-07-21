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Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
Фото: Свердловский областной суд
Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале останется под стражей. Областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, что 16 июля Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца.
Он и его адвокат обжаловали это решение, но суд остался непреклонен.
Сегодня также стало известно, что его отец, лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, объявлен в розыск. В базе МВД, где появилась ориентировка, статья уголовного кодекса, по которой его ищут, не указана.
Напомним, что 16 июля Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца.
Он и его адвокат обжаловали это решение, но суд остался непреклонен.
«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М. Шыхлински останется под стражей по 14 сентября 2025 года»,
– сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.
Сегодня также стало известно, что его отец, лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, объявлен в розыск. В базе МВД, где появилась ориентировка, статья уголовного кодекса, по которой его ищут, не указана.
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