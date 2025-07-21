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Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей

13.55 Среда, 30 июля 2025
Фото: Свердловский областной суд
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Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале останется под стражей. Областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что 16 июля Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца.

Он и его адвокат обжаловали это решение, но суд остался непреклонен.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения. М. Шыхлински останется под стражей по 14 сентября 2025 года»,

сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.


Сегодня также стало известно, что его отец, лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, объявлен в розыск. В базе МВД, где появилась ориентировка, статья уголовного кодекса, по которой его ищут, не указана.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
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11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
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09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
19:48 В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания
19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
18:33 За сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров
17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
17:06 В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя
15:55 В Среднеуральске неадекватный мужчина напал на женщину
12:47 На Белоярской АЭС объяснили шум на энергоблоке №3
12:26 Почти девять миллионов рублей отдала «бегунку» пенсионерка из Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области официально ограничат мобильный интернет
11:52 Администрацию Гаринского округа обязали обеспечить жителей посёлка Ликино питьевой водой
11:36 Роспотребнадзор помог жителю Качканара вернуть деньги за купленную на WB посудомоечную машину
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