Бывший замглавы Дегтярска получил условный срок за махинации с контрактом на 258 миллионов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ревдинский суд сегодня осудил бывшего заместителя главы администрации Дегтярска Андрея Ильина. Его признали виновным в превышении полномочий и незаконном участии в бизнесе.История началась в сентябре 2023 года, когда администрация Дегтярска заключила контракт на ремонт водопровода с ООО «Проект Строй Сити». Стоимость работ — почти 259 миллионов рублей. По документам компанией руководил кто-то другой, но фактически всем заправлял сам Ильин, по крайней мере так указано в материалах уголовного дела.Схема была простой: чиновник должен был проконтролировать выполнение работ, а потом дать добро на оплату. Но Ильин решил схитрить. Зная, что работы на полтора миллиона рублей так и не сделали, он уговорил членов приемочной комиссии подписать липовый акт. В документе указали, что все работы выполнены полностью.После этого «Проект Строй Сити» получил всю сумму — 258 миллионов из городского бюджета.На суде обвиняемый признал вину.Прокурор просил дать Ильину 3,5 года колонии общего режима, штраф 200 тысяч рублей и запрет на госслужбу на два года. Но суд оказался мягче: назначил 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Плюс двухлетний запрет работать в государственных и муниципальных органах.В прокуратуре заявили, что будут изучать приговор, однако вопрос обжалования не решён.