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В Свердловской области завершился этап выдвижения кандидатов на пост губернатора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
25 июля в Свердловской области завершился приём документов от желающих баллотироваться на досрочных выборах губернатора. Последним, кто подал необходимые бумаги, стал Иван Волков. Об этом сообщил телеграм-канал Избирательной комиссии региона.
Волков выдвинут Региональным отделением в Свердловской области политической партии «Российский Общенародный Союз». Мероприятие по его выдвижению состоялось 23 июня, информация об этом была направлена в избирком в установленные сроки.
Этап выдвижения кандидатов стартовал 15 июня и завершился 25 июля в 18:00. За это время избирательные комиссии приняли документы от восьми претендентов. Один из них впоследствии утратил статус кандидата.
Волков выдвинут Региональным отделением в Свердловской области политической партии «Российский Общенародный Союз». Мероприятие по его выдвижению состоялось 23 июня, информация об этом была направлена в избирком в установленные сроки.
Этап выдвижения кандидатов стартовал 15 июня и завершился 25 июля в 18:00. За это время избирательные комиссии приняли документы от восьми претендентов. Один из них впоследствии утратил статус кандидата.
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