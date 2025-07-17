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В преддверии нового учебного года Паслер поручил усилить меры безопаснсоти
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер поручил в преддверии начала нового учебного года усилить меры безопасности.
Он также подчеркнул, что сотрудники образовательных учреждений должны пройти инструктажи, а школы – быть проверены на работоспособность всех систем безопасности.
Свое поручение Паслер озвучил сегодня, 25 июля, на заседании антитеррористической комиссии.
Отамечается, что отдельное внимание на заседании было уделено подготовке к единому дню голосования: 12, 13 и 14 сентября в Свердловской области запланировано проведение досрочных выборов губернатора. Также в эти дни пройдут выборы депутатов думы Махнёвского муниципального образования и довыборы депутатов дум Нижнетуринского муниципального округа, Пышминского муниципального округа, Дружининского городского поселения.
«В регионе действует более тысячи общеобразовательных организаций, в которых обучается свыше полумиллиона ребят. Мы должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года»,
– передают в ДИПе.
Он также подчеркнул, что сотрудники образовательных учреждений должны пройти инструктажи, а школы – быть проверены на работоспособность всех систем безопасности.
Свое поручение Паслер озвучил сегодня, 25 июля, на заседании антитеррористической комиссии.
Отамечается, что отдельное внимание на заседании было уделено подготовке к единому дню голосования: 12, 13 и 14 сентября в Свердловской области запланировано проведение досрочных выборов губернатора. Также в эти дни пройдут выборы депутатов думы Махнёвского муниципального образования и довыборы депутатов дум Нижнетуринского муниципального округа, Пышминского муниципального округа, Дружининского городского поселения.
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