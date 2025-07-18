Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд

– добавили в МСУТ СКР.

«Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Злоупотребляя их наивностью, вербовщики склоняют жертв к совершению серьезных преступлений, за которые предусмотрены строгие наказания»,