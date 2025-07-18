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Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
Кадр из видео: Центральное МСУТ СКР
Уголовное дело пятерых подростков из Красноуральска, которых обвиняют в поджоге оборудования цифровой сотовой связи и попытке поджога поезда, передали в суд. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.
Молодым людям вменяют покушение на совершение террористического (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и его совершение (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Речь идёт о поджоге поджог оборудования для цифровой сотовой связи в июле 2024 года в Красноуральске и попытке поджога локомотива на железнодорожной магистрали спустя несколько дней. Довести до конца второе преступление юноши не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ. По версии следствия, подростки действовали по заказу «лиц, выступающих против интересов России».
В управлении также отмечают, что это не единственный случай, когда молодёжь вербуют из-за границы.
Молодым людям вменяют покушение на совершение террористического (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и его совершение (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Речь идёт о поджоге поджог оборудования для цифровой сотовой связи в июле 2024 года в Красноуральске и попытке поджога локомотива на железнодорожной магистрали спустя несколько дней. Довести до конца второе преступление юноши не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ. По версии следствия, подростки действовали по заказу «лиц, выступающих против интересов России».
В управлении также отмечают, что это не единственный случай, когда молодёжь вербуют из-за границы.
«Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Злоупотребляя их наивностью, вербовщики склоняют жертв к совершению серьезных преступлений, за которые предусмотрены строгие наказания»,
– добавили в МСУТ СКР.
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