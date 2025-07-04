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ЛДПР выдвинула нового кандидата на пост губернатора Свердловской области
Фото: телеграм-канал «ЛДПР-Урал»
В Свердловской области появился новый кандидат от ЛДПР на предстоящих досрочных выборах губернатора. Либерально-демократическая партия России уже выдвигала своего кандидата на этих выборах, но депутат Госдумы Станислав Наумов внезапно снялся с гонки, объяснив это сложностями с прохождением т.н. «муниципального фильтра».
Сегодня в Екатеринбурге прошла внеочередная конференция свердловского регионального отделения ЛДПР, и на ней кандидатом в губернаторы области был выдвинут депутат ЗакСО Александр Каптюг.
Каптюга поддержали 34 делегата конференции, сообщили в реготделении партии (для сравнения: Наумов был поддержан 39 делегатами).
Депутат добавил, что вскоре представит предвыборную губернаторскую программу.
Александр Каптюг стал уже третьим кандидатом, который участвовал в 2022 году в выборах губернатора Свердловской области, и выдвинулся на выборы в 2025 году вновь. Ранее в губернаторы выдвинулись ещё два участника выборов-2022: Александр Ивачёв (КПРФ) и Андрей Кузнецов (СРЗП). Каптюг на тех выборах занял последнее место с 3,18% голосов.
Ещё двумя выдвинувшимися кандидатами ранее стали Денис Паслер («Единая Россия») и Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). Статус зарегистрированного пока не получил ни один кандидат.
Сегодня в Екатеринбурге прошла внеочередная конференция свердловского регионального отделения ЛДПР, и на ней кандидатом в губернаторы области был выдвинут депутат ЗакСО Александр Каптюг.
Каптюга поддержали 34 делегата конференции, сообщили в реготделении партии (для сравнения: Наумов был поддержан 39 делегатами).
«Сегодня на внеочередной конференции Свердловского регионального отделения ЛДПР было принято решение о моём участии в досрочных выборах в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области»,
— написал Каптюг в своём канале.
Депутат добавил, что вскоре представит предвыборную губернаторскую программу.
Александр Каптюг стал уже третьим кандидатом, который участвовал в 2022 году в выборах губернатора Свердловской области, и выдвинулся на выборы в 2025 году вновь. Ранее в губернаторы выдвинулись ещё два участника выборов-2022: Александр Ивачёв (КПРФ) и Андрей Кузнецов (СРЗП). Каптюг на тех выборах занял последнее место с 3,18% голосов.
Ещё двумя выдвинувшимися кандидатами ранее стали Денис Паслер («Единая Россия») и Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). Статус зарегистрированного пока не получил ни один кандидат.
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