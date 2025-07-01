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В Екатеринбурге назначили заместителя мэра по финансовым вопросам
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
Заместителем мэра Екатеринбурга Алексея Орлова по вопросам финансов стала Анна Турунцева. О её назначении сообщается на официальном городском портале.
С 1981 по 1992 год она занимала должность контролёра электромонтажных работ, регулировщика электромеханических и радиотехнических приборов, а также следила за системами Свердловского завода точной механики.
В 1992 году окончила Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ) по направлению экономики и планирования промышленности. В том же году была принята на должность главного специалиста отдела финансирования предприятий муниципальной собственности финансово-бюджетного управления администрации Екатеринбурга.
В 2001 году её повысили до заместителя начальника управления. С 2011 года и до недавнего времени Анна Турунцева занимала должность директора департамента финансов.
«До недавнего времени она занимала должность директора департамента финансов городской Администрации»,
– рассказали в мэрии.
С 1981 по 1992 год она занимала должность контролёра электромонтажных работ, регулировщика электромеханических и радиотехнических приборов, а также следила за системами Свердловского завода точной механики.
В 1992 году окончила Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ) по направлению экономики и планирования промышленности. В том же году была принята на должность главного специалиста отдела финансирования предприятий муниципальной собственности финансово-бюджетного управления администрации Екатеринбурга.
В 2001 году её повысили до заместителя начальника управления. С 2011 года и до недавнего времени Анна Турунцева занимала должность директора департамента финансов.
«Суммарно Анна Германовна работает на благо уральской столицы 38 лет»,
– отмечают в администрации.
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