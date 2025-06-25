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СМИ сообщают об уходе в отставку главы Верх-Исетского района Екатеринбурга
Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф
В СМИ сообщают, что глава Верх-Исетского района Андрей Морозов покидает свой пост.
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» и портал 66.ru сообщают, что Андрей Морозов уходит в отпуск, после которого уйдёт в отставку. Его обязанности берётся исполнять Михаил Липский.
Издание 66.ru пишет, ссылаясь на свой источник, что причиной увольнения стали вопросы к работе, в том числе касающейся качества уборки улиц.
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» и портал 66.ru сообщают, что Андрей Морозов уходит в отпуск, после которого уйдёт в отставку. Его обязанности берётся исполнять Михаил Липский.
Издание 66.ru пишет, ссылаясь на свой источник, что причиной увольнения стали вопросы к работе, в том числе касающейся качества уборки улиц.
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