Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На досрочных выборах губернатора Свердловской области стало больше участников: к 22 июня в избирательную комиссию региона документы на выдвижение подали уже четыре кандидата от разных партий.Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области, 21 июня заявление представил Рант Краев — кандидат от партии «Новые люди». Конференция, на которой он был выдвинут, прошла днём ранее, 20 июня.Уже 22 июня в избирком прибыли ещё двое участников кампании: Андрей Кузнецов от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Станислав Наумов от ЛДПР. Их выдвижение было утверждено 21 июня на партийных конференциях региональных отделений.Первым в гонке стал Денис Паслер, представивший документы 19 июня. Его кандидатуру поддержала партия «Единая Россия» на своей конференции 17 июня.Выдвижение кандидатов на пост губернатора Свердловской области продлится до 18:00 25 июля. Этап регистрации начнётся 20 июля. Само голосование пройдёт в течение трёх дней — 12, 13 и 14 сентября.