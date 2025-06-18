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Журналиста выдвинула в губернаторы Свердловской области партия «Гражданская инициатива»
Фото: Максим Ефремов
На конференции партийного отделения в Екатеринбурге кандидатом в губернаторы выдвинули Динамудина Садихова — бизнесмена и журналиста, учредителя информационного агентства «Контроль». Ранее Садихов фигурировал в публикациях ВВ как потерпевший по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности — на него напал директор клининговой компании в Пионерском микрорайоне.
Согласно выписке с сайта Роскомнадзора, ИА «Контроль» зарегистрировано в посёлке Патруши Сысертского района в январе 2022 года, Садихов является его учредителем. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Динамудин Садихов значится гендиректором ООО «Премиум-Строй», учредителем и президентом ООО «Холдинг Единение», а также учредителем и гендиректором ООО «Народная шаурма» (сокращённое наименование — ООО «Наша»). Насколько известно Вечерним Ведомостям, Садихов является выпускником Уральского государственного юридического университета. В марте этого года он выступал в УрФУ на конференции «Издательское дело: опыт, проблемы, перспективы» в качестве эксперта по теме «продвижение новых книжных издательств в соцсетях».
На этой неделе Верховный суд принял решение о ликвидации партии «Гражданская инициатива», однако это решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано, пояснила лидер свердловского отделения партии Ирина Скачкова.
Садихову, как и кандидатам, выдвинутым другими партиями, необходимо для регистрации преодолеть так называемый «муниципальный фильтр» — собрать подписи 124 депутатов муниципальных дум Свердловской области.
Согласно выписке с сайта Роскомнадзора, ИА «Контроль» зарегистрировано в посёлке Патруши Сысертского района в январе 2022 года, Садихов является его учредителем. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Динамудин Садихов значится гендиректором ООО «Премиум-Строй», учредителем и президентом ООО «Холдинг Единение», а также учредителем и гендиректором ООО «Народная шаурма» (сокращённое наименование — ООО «Наша»). Насколько известно Вечерним Ведомостям, Садихов является выпускником Уральского государственного юридического университета. В марте этого года он выступал в УрФУ на конференции «Издательское дело: опыт, проблемы, перспективы» в качестве эксперта по теме «продвижение новых книжных издательств в соцсетях».
На этой неделе Верховный суд принял решение о ликвидации партии «Гражданская инициатива», однако это решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано, пояснила лидер свердловского отделения партии Ирина Скачкова.
Садихову, как и кандидатам, выдвинутым другими партиями, необходимо для регистрации преодолеть так называемый «муниципальный фильтр» — собрать подписи 124 депутатов муниципальных дум Свердловской области.
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