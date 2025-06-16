Чешский образовательный центр отказался возвращать жительнице Свердловской области деньги за неполученное обучение

– рассказали в ведомстве.

«Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, указав, что требование к иностранной организации подлежит рассмотрению по месту её нахождения в Чешской Республике. Однако, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда с таким решением не согласилась, придя к выводу о необходимости применения к возникшим отношениям законодательства РФ»,