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Чешский образовательный центр отказался возвращать жительнице Свердловской области деньги за неполученное обучение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Чешский образовательный центр DOCEO не захотел возвращать жительнице Свердловской области деньги за обучение в языковой школе, от которого она решила отказаться.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, женщина хотела отправить своего ребёнка учиться в чешскую языковую школу. В 2019 году она заключила с ООО «Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» договор на обучение в чешском образовательном центре. Его стоимость составила 4750 евро. Но сначала из-за пандемии, а потом из-за начала боевых действий женщина из соображений безопасности решила отказаться от услуги. Однако возвращать деньги ей не захотели.
Помочь взыскать стоимость обучения, которое ребёнок не смог получить, согласились в Роспотребнадзоре. Специалисты составили иск, в котором указали, что по статье 32 Закона РФ «О защите прав потребителей». потребитель вправе в любое время отказаться от услуг. Исполнитель в свою очередь может удержать лишь фактически понесённые расходы.
В итоге с образовательного центра DOCEO в пользу жительницы Свердловский области были взысканы уплаченное по договору 4750 евро, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 220 тысяч рублей.
Исполнил ли чешский образовательный центр исковые требования в Роспотребнадзоре не уточнили.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, женщина хотела отправить своего ребёнка учиться в чешскую языковую школу. В 2019 году она заключила с ООО «Екатеринбургский центр «Обучение за рубежом» договор на обучение в чешском образовательном центре. Его стоимость составила 4750 евро. Но сначала из-за пандемии, а потом из-за начала боевых действий женщина из соображений безопасности решила отказаться от услуги. Однако возвращать деньги ей не захотели.
Помочь взыскать стоимость обучения, которое ребёнок не смог получить, согласились в Роспотребнадзоре. Специалисты составили иск, в котором указали, что по статье 32 Закона РФ «О защите прав потребителей». потребитель вправе в любое время отказаться от услуг. Исполнитель в свою очередь может удержать лишь фактически понесённые расходы.
«Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, указав, что требование к иностранной организации подлежит рассмотрению по месту её нахождения в Чешской Республике. Однако, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда с таким решением не согласилась, придя к выводу о необходимости применения к возникшим отношениям законодательства РФ»,
– рассказали в ведомстве.
В итоге с образовательного центра DOCEO в пользу жительницы Свердловский области были взысканы уплаченное по договору 4750 евро, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 220 тысяч рублей.
Исполнил ли чешский образовательный центр исковые требования в Роспотребнадзоре не уточнили.
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