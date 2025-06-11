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Россиянку, передававшую спутниковые снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 20 июня, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летней уроженке Йошкар-Олы Веры Сидоркиной, которая передавала иностранной разведке спутниковые снимки оборонных предприятий.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, её признали виновной в государственной измене (статья 275 УК РФ) и покушении на участие в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
Суд установил, что апреле 2024 года Вера Сидоркина зафиксировала спутниковые изображения оборонных предприятий и отправила снимки иностранной разведке.
Кроме этого, ещё в апреле 2023 года Сидоркина заполнила анкету кандидата на вступление в легион «Свобода России»* и отправила её представителям организации. Ответ она получила в июле того же года. Ей сообщили, что заявка получена и что для неё готовы создать условия, чтобы она могла присоединиться. Затем в августе с использованием мер конспирации она пыталась перейти на территорию Украины, но не смогла. Что ей помешало, в ведомстве не уточнили.
Суд назначил Вере Сидоркиной 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы на срок 1 год.
*в марте 2023 года решением Верховного суда Российской Федерации объединение было признано террористической организацией и запрещено на территории России.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, её признали виновной в государственной измене (статья 275 УК РФ) и покушении на участие в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
Суд установил, что апреле 2024 года Вера Сидоркина зафиксировала спутниковые изображения оборонных предприятий и отправила снимки иностранной разведке.
«Она осуществила отправку пользователю с абонентским номером, используемым главным управлением разведки министерства обороны Украины, указанных изображений с графическими пометками предприятий, сопроводив их текстовыми комментариями о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами вооружённых сил Украины»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме этого, ещё в апреле 2023 года Сидоркина заполнила анкету кандидата на вступление в легион «Свобода России»* и отправила её представителям организации. Ответ она получила в июле того же года. Ей сообщили, что заявка получена и что для неё готовы создать условия, чтобы она могла присоединиться. Затем в августе с использованием мер конспирации она пыталась перейти на территорию Украины, но не смогла. Что ей помешало, в ведомстве не уточнили.
Суд назначил Вере Сидоркиной 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы на срок 1 год.
*в марте 2023 года решением Верховного суда Российской Федерации объединение было признано террористической организацией и запрещено на территории России.
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