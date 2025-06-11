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Россиянку, передававшую спутниковые снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене

12.02 Пятница, 20 июня 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Сегодня, 20 июня, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 48-летней уроженке Йошкар-Олы Веры Сидоркиной, которая передавала иностранной разведке спутниковые снимки оборонных предприятий.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, её признали виновной в государственной измене (статья 275 УК РФ) и покушении на участие в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

Суд установил, что апреле 2024 года Вера Сидоркина зафиксировала спутниковые изображения оборонных предприятий и отправила снимки иностранной разведке.

«Она осуществила отправку пользователю с абонентским номером, используемым главным управлением разведки министерства обороны Украины, указанных изображений с графическими пометками предприятий, сопроводив их текстовыми комментариями о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами вооружённых сил Украины»,

– говорится в сообщении прокуратуры.


Кроме этого, ещё в апреле 2023 года Сидоркина заполнила анкету кандидата на вступление в легион «Свобода России»* и отправила её представителям организации. Ответ она получила в июле того же года. Ей сообщили, что заявка получена и что для неё готовы создать условия, чтобы она могла присоединиться. Затем в августе с использованием мер конспирации она пыталась перейти на территорию Украины, но не смогла. Что ей помешало, в ведомстве не уточнили.

Суд назначил Вере Сидоркиной 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы на срок 1 год.

*в марте 2023 года решением Верховного суда Российской Федерации объединение было признано террористической организацией и запрещено на территории России.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:35 На проспекте Ленина в Екатеринбурге Havel сбил женщину с ребёнком
09:10 Обвиняемым в подготовке теракта в Екатеринбурге подросткам вновь продлили содержание в СИЗО
21:16 В Екатеринбурге пройдёт «невыразимый» вечер в поддержку поэта Юрия Казарина
20:43 Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа
20:16 В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
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16:55 Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу
16:32 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 20 июня
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15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водитель спровоцировал серьёзное ДТП
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