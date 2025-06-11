Россиянку, передававшую спутниковые снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене

– говорится в сообщении прокуратуры.

«Она осуществила отправку пользователю с абонентским номером, используемым главным управлением разведки министерства обороны Украины, указанных изображений с графическими пометками предприятий, сопроводив их текстовыми комментариями о функциональном назначении объектов, в целях их поражения боевыми средствами вооружённых сил Украины»,