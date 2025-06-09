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В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кушве пропал председатель городской думы. Сергея Клиросова не могут найти уже более месяца. В полиции подтвердили информацию о его исчезновении.
Информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на коллегу председателя гордумы по вагоноремонтному предприятию Александра Челядникова (уточняется, что Клиросов работал на неосвобождённой основе) пишет, что в последний раз его видели на праздничном митинге накануне 9 мая. После праздников на работу Сергей Клиросов не вышел. К родственникам отправляли кадровиков, но даже те не смогли сказать, куда он пропал. В итоге начальство написало заявление в полицию о пропаже.
По данным ресурса, на вагоноремонтном предприятии Клиросов занимал должность начальника трёх участков, у него в подчинении находилось 60 человек.
Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых информацию об исчезновении председателя городской думы подтвердил, сообщив, что сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия.
Мэр Кушвы Михаил Слепухин также сообщил изданию 66.ru, что в связи с исчезновением Сергея Клиросова депутаты приняли решение сложить его полномочия, избрав председателем его бывшего заместителя Алексея Мельникова.
Информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на коллегу председателя гордумы по вагоноремонтному предприятию Александра Челядникова (уточняется, что Клиросов работал на неосвобождённой основе) пишет, что в последний раз его видели на праздничном митинге накануне 9 мая. После праздников на работу Сергей Клиросов не вышел. К родственникам отправляли кадровиков, но даже те не смогли сказать, куда он пропал. В итоге начальство написало заявление в полицию о пропаже.
По данным ресурса, на вагоноремонтном предприятии Клиросов занимал должность начальника трёх участков, у него в подчинении находилось 60 человек.
Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых информацию об исчезновении председателя городской думы подтвердил, сообщив, что сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия.
Мэр Кушвы Михаил Слепухин также сообщил изданию 66.ru, что в связи с исчезновением Сергея Клиросова депутаты приняли решение сложить его полномочия, избрав председателем его бывшего заместителя Алексея Мельникова.
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