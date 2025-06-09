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В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова

13.05 Среда, 18 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Кушве пропал председатель городской думы. Сергея Клиросова не могут найти уже более месяца. В полиции подтвердили информацию о его исчезновении.

Информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на коллегу председателя гордумы по вагоноремонтному предприятию Александра Челядникова (уточняется, что Клиросов работал на неосвобождённой основе) пишет, что в последний раз его видели на праздничном митинге накануне 9 мая. После праздников на работу Сергей Клиросов не вышел. К родственникам отправляли кадровиков, но даже те не смогли сказать, куда он пропал. В итоге начальство написало заявление в полицию о пропаже.

По данным ресурса, на вагоноремонтном предприятии Клиросов занимал должность начальника трёх участков, у него в подчинении находилось 60 человек.

Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых информацию об исчезновении председателя городской думы подтвердил, сообщив, что сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия.

Мэр Кушвы Михаил Слепухин также сообщил изданию 66.ru, что в связи с исчезновением Сергея Клиросова депутаты приняли решение сложить его полномочия, избрав председателем его бывшего заместителя Алексея Мельникова.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:24 В расселëнном доме возле Макаровского моста в Екатеринбурге вспыхнул пожар
17:02 В 42,5 раза снизилась площадь ландшафтных пожаров в Екатеринбурге в 2025 году
16:35 В Сысерти детсад выплатит моральную компенсацию родителям травмировавшей глаз воспитанницы
16:15 Десять лет колонии строгого режима назначили экс-мэру Дегтярска по делу о взяточничестве
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