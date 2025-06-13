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Новым министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Дмитрий Ионин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Новым министром инвестиций и развития Свердловской области назначен заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
О решении Дениса Паслера назначить Ионина министром сообщает региональный департамент информационной политики. К новым обязанностям Ионин приступит с завтрашнего дня.
Отметим, что Дмитрий Ионин не первый министр, который в свердловском правительстве будет совмещать должности замгубернатора и главы одного из министерств – сейчас заместители губернатора Алексей Кузнецов и Татьяна Савинова возглавляют МУГИСО и Минздрав соответственно.
Напомним, что на должность замгубернатора Ионин был назначен ещё в 2021 году, когда регион возглавлял Евгений Куйвашев. До 2021 года Дмитрий Ионин представлял Свердловскую область в Государственной Думе РФ. С 2011 по 2017 год был депутатом областного Заксобрания.
О решении Дениса Паслера назначить Ионина министром сообщает региональный департамент информационной политики. К новым обязанностям Ионин приступит с завтрашнего дня.
Отметим, что Дмитрий Ионин не первый министр, который в свердловском правительстве будет совмещать должности замгубернатора и главы одного из министерств – сейчас заместители губернатора Алексей Кузнецов и Татьяна Савинова возглавляют МУГИСО и Минздрав соответственно.
Напомним, что на должность замгубернатора Ионин был назначен ещё в 2021 году, когда регион возглавлял Евгений Куйвашев. До 2021 года Дмитрий Ионин представлял Свердловскую область в Государственной Думе РФ. С 2011 по 2017 год был депутатом областного Заксобрания.
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