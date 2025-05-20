Паслер назначил новых заместителей министра здравоохранения Свердловской области

Вместо них на места заместителей были назначены:

– Евгений Кречетов, занимавший должности заместителя министра здравоохранения в Оренбургской области;

– Вячеслав Липатов, также занимавший должность заместителя в Оренбургской области;

– Игорь Пушкарёв, возглавлявший екатеринбургскую Станцию скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса;

– Екатерина Барсаева, руководившая отделом организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского Минздрава.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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