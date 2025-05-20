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Паслер назначил новых заместителей министра здравоохранения Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В руководстве министерства здравоохранения Свердловской области произошли изменения. Назначенный исполняющим обязанности губернатора Денис Паслер уволил трёх заместителей и назначил четырёх новых.
Как сообщили в департаменте информационной политики области, посты заместителей министра покинули Денис Демидов, Елена Чадова и Андрей Шастин.
Все заместители приступят к своим обязанностям завтра, 30 мая.
Как сообщили в департаменте информационной политики области, посты заместителей министра покинули Денис Демидов, Елена Чадова и Андрей Шастин.
Вместо них на места заместителей были назначены:
– Евгений Кречетов, занимавший должности заместителя министра здравоохранения в Оренбургской области;
– Вячеслав Липатов, также занимавший должность заместителя в Оренбургской области;
– Игорь Пушкарёв, возглавлявший екатеринбургскую Станцию скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса;
– Екатерина Барсаева, руководившая отделом организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского Минздрава.
– Евгений Кречетов, занимавший должности заместителя министра здравоохранения в Оренбургской области;
– Вячеслав Липатов, также занимавший должность заместителя в Оренбургской области;
– Игорь Пушкарёв, возглавлявший екатеринбургскую Станцию скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса;
– Екатерина Барсаева, руководившая отделом организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского Минздрава.
Все заместители приступят к своим обязанностям завтра, 30 мая.
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