Возрастное ограничение 18+
Политолог Амелина поддержала идею запрета доступа к соцсетям для подростков
Кадр из видео: ОТВ
Политолог и приверженца идеи о деструктивном влиянии социальных сетей на молодёжь Яна Амелина выступила за ограничение доступа к интернету для подростков.
Она убеждена, что детям можно разрешать пользовать социальными сетями только после 16 лет. Поэтому политолог предлагает разрешить пользоваться интернетом исключительно по паспорту, чтобы была обязательная верификация пользователя. В пример Яна Амелина привела опыт Австралии, где внедрили такой законопроект. Свою позицию она выразила в эфире свердловской телекомпании ОТВ в программе «Акцент».
Она также призвала зачистить интернет от деструктивной информации, которой, по её мнению, сейчас в сети очень много, и вытеснить её туда, куда обычному пользователю будет «трудно добраться». «Зачистку» интернета она предложила начать с Телеграма.
Она убеждена, что детям можно разрешать пользовать социальными сетями только после 16 лет. Поэтому политолог предлагает разрешить пользоваться интернетом исключительно по паспорту, чтобы была обязательная верификация пользователя. В пример Яна Амелина привела опыт Австралии, где внедрили такой законопроект. Свою позицию она выразила в эфире свердловской телекомпании ОТВ в программе «Акцент».
«Это наш единственный выход, только отход от анонимности в интернете, только чёткая идентификация каждого пользователя и того, что он пишет, того, что он распространяет, может нам как-то помочь»,
– считает эксперт.
Она также призвала зачистить интернет от деструктивной информации, которой, по её мнению, сейчас в сети очень много, и вытеснить её туда, куда обычному пользователю будет «трудно добраться». «Зачистку» интернета она предложила начать с Телеграма.
«Абсолютно никуда не годится ситуация, когда в том же Телеграме запрещённые в России террористические организации имеют открытые каналы на 160 тысяч подписчиков»,
– сказала Яна Амелина.
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