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На 30 тысяч рублей наказали жителя Нижней Туры за комментарии во «Вконтакте»
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За оставленные в 2022 году комментарии в разных новостных пабликах во «Вконтакте» оштрафовали жителя Нижней Туры.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, комментарии мужчины дискредитировали ВС РФ. Заметили их только в апреле 2025 года, но так как комментарии в интернете относят к длящимся правонарушениям, на жителя Нижней Туры был составлен протокол (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
Свою вину мужчину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, комментарии мужчины дискредитировали ВС РФ. Заметили их только в апреле 2025 года, но так как комментарии в интернете относят к длящимся правонарушениям, на жителя Нижней Туры был составлен протокол (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
«Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации»,
– пояснили в пресс-службе.
Свою вину мужчину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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