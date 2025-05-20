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Свердловскому департаменту противодействия коррупции назначили директора
Документ: департамент информационной политики Свердловской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал документы о назначении Андрея Оборока директором департамента противодействия коррупции Свердловской области. Ранее он занимал должность прокурора Кировской области.
Соответствующий документ публикует департамент информационной политики области.
Андрей Оборок родился в Шадринске Курганской области, в 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В органах прокуратуры работал с 1995 года. С 1996 до 2002 год был старшим помощником Шадринского межрайонного прокурора, в 2002-2003 – заместителем Шадринского межрайонного прокурора, с 2003 по 2006 – Шадринский межрайонный прокурор Курганской области, с 2006 по 2015 год – прокурор города Кургана.
В 2015-2017 году Оборок занял место начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области, в 2017-2019 был заместителем прокурора Челябинской области. Около года Андрей Оборок работал в Свердловской области, занимая в 2019-2020 годах должность областного зампрокурора.
Напомним, предыдущий директор департамента противодействия коррупции Свердловской области, давний член команды Евгения Куйвашева Ильхам Ширалиев ушёл в отставку после прихода на должность руководителя региона Дениса Паслера. Временно возглавил департамент после этого Сергей Ежов.
К исполнению своих обязанностей Андрей Оборок приступил сегодня, 22 мая
Соответствующий документ публикует департамент информационной политики области.
Андрей Оборок родился в Шадринске Курганской области, в 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В органах прокуратуры работал с 1995 года. С 1996 до 2002 год был старшим помощником Шадринского межрайонного прокурора, в 2002-2003 – заместителем Шадринского межрайонного прокурора, с 2003 по 2006 – Шадринский межрайонный прокурор Курганской области, с 2006 по 2015 год – прокурор города Кургана.
В 2015-2017 году Оборок занял место начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области, в 2017-2019 был заместителем прокурора Челябинской области. Около года Андрей Оборок работал в Свердловской области, занимая в 2019-2020 годах должность областного зампрокурора.
Напомним, предыдущий директор департамента противодействия коррупции Свердловской области, давний член команды Евгения Куйвашева Ильхам Ширалиев ушёл в отставку после прихода на должность руководителя региона Дениса Паслера. Временно возглавил департамент после этого Сергей Ежов.
К исполнению своих обязанностей Андрей Оборок приступил сегодня, 22 мая
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