Возрастное ограничение 18+
За невыполнение требований депутата оштрафовали вице-мэра Ревды
Олег Клочков. Фото: Администрация муниципального округа Ревда
По весьма редко применяемой административной статье наказали заместителя главы Ревды Олега Клочкова — мировая судья судебного участка №1 Ирина Дубенкова признала Клочкова виновным в нарушении статьи 30 регионального закона об административных правонарушениях Свердловской области (невыполнение должностным лицом органа местного самоуправления законных требований депутата законодательного собрания Свердловской области) и назначила ему штраф в размере 2 000 рублей (минимально возможное наказание по данной статье).
Чиновника-единоросса оштрафовали за ненадлежащий ответ депутату от КПРФ и отказ администрации города предоставить информацию о соглашении с благотворителями касательно благоустройства площади Победы, сообщил депутат ЗакСО Александр Ивачёв.
Примечательно, что запрос депутата Ивачёва касался судьбы памятника Ленину, демонтированного с площади Победы, а решение судьёй было вынесено 22 апреля — в день рождения Ленина.
Клочков подписывал ответы на депутатские запросы от имени администрации во время отпуска главы Татьяны Клепиковой. Против Клепиковой при этом тоже возбудили административные дела, а кроме того, по указанным фактам противодействия в предоставлении информации в адрес чиновников ревдинской администрации вынесено представление прокуратуры Свердловской области, написал в своих соцсетях Ивачёв.
Напомним, памятник Ленину был демонтирован с площади Победы (центральной площади Ревды) в августе прошлого года для реставрации. Представители КПРФ добиваются возвращения монумента на площадь.
Чиновника-единоросса оштрафовали за ненадлежащий ответ депутату от КПРФ и отказ администрации города предоставить информацию о соглашении с благотворителями касательно благоустройства площади Победы, сообщил депутат ЗакСО Александр Ивачёв.
Карточка дела против Клочкова на сайте суда.
Примечательно, что запрос депутата Ивачёва касался судьбы памятника Ленину, демонтированного с площади Победы, а решение судьёй было вынесено 22 апреля — в день рождения Ленина.
Клочков подписывал ответы на депутатские запросы от имени администрации во время отпуска главы Татьяны Клепиковой. Против Клепиковой при этом тоже возбудили административные дела, а кроме того, по указанным фактам противодействия в предоставлении информации в адрес чиновников ревдинской администрации вынесено представление прокуратуры Свердловской области, написал в своих соцсетях Ивачёв.
Напомним, памятник Ленину был демонтирован с площади Победы (центральной площади Ревды) в августе прошлого года для реставрации. Представители КПРФ добиваются возвращения монумента на площадь.
Постамент памятника Ленину в Ревде после демонтажа
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Молодого красноуфимца накажут за спаивание младшего брата
30 апреля 2025
30 апреля 2025