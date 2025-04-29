Возрастное ограничение 18+

СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области

11.00 Вторник, 6 мая 2025
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В СМИ назвали предполагаемых соперников Дениса Паслера на выборах губернатора Свердловской области.

По данным 66.ru, помимо Паслера на пост главы региона могут выдвинуться Александр Ивачёв от КПРФ, Андрей Кузнецов от «Справедливой России», Александр Каптюг от ЛДПР и Рант Краев (ранее Агаджанян) от «Новых людей». Денис Паслер будет представлять «Единую Россию».

Ивачёв, занимающий должность зампредседателя Заксобрания области, сам сообщил изданию о намерении участвовать в этих выборах. Кузнецов также подтвердил намерение побороться за пост главы региона. О выдвижении Каптюга ресурс узнал от своего осведомлённого источника. Карев же четкого ответа не давал, уточнив, что «вопрос находится в рабочей стадии».

Издание также пишет, ссылаясь на своих собеседников, что реальной конкуренции Денису Паслеру его соперники не составят.

Ожидается, что губернаторские выборы в Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Добавим, что официально фамилии кандидатов ещё не называли.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
29 апреля 2025
Определился оператор по вывозу мусора для Западной зоны Свердловской области
28 апреля 2025
Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
28 апреля 2025
Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
05 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:35 Задержанным с 23 килограммами наркотиков иностранцам вынесли приговор в Екатеринбурге
12:57 На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ
12:24 В Екатеринбурге до 10 мая расширили зону запрета для каршеринговых самокатов
11:50 Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
11:00 СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью насмерть сбили велосипедиста
09:11 МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
08:59 В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы
21:20 Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
20:49 В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами
20:30 Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры
19:25 За минувшие выходные в 26 свердловских пожарах погибли пятеро
19:06 От уральской художницы требуют выплатить ощутимый штраф
18:45 Что такое коммеморация памяти о войне объяснят в Ельцин-центре
17:44 Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови
16:45 «Эшелон Победы» в Верхней Пышме встречало более 4,5 тысячи человек
16:04 Жильцы екатеринбургского ЖК «Янтарная долина» жалуются на дорожные перекрытия
14:53 Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб
13:32 Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
13:16 В Первоуральске собираются построить завод механической обработки
12:42 В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
11:29 Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы
10:57 Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
09:48 СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
13:35 Задержанным с 23 килограммами наркотиков иностранцам вынесли приговор в Екатеринбурге
12:57 На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ
12:24 В Екатеринбурге до 10 мая расширили зону запрета для каршеринговых самокатов
11:50 Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
11:00 СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью насмерть сбили велосипедиста
09:11 МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
08:59 В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы
21:20 Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
20:49 В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами
20:30 Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры
19:25 За минувшие выходные в 26 свердловских пожарах погибли пятеро
19:06 От уральской художницы требуют выплатить ощутимый штраф
18:45 Что такое коммеморация памяти о войне объяснят в Ельцин-центре
17:44 Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови
16:45 «Эшелон Победы» в Верхней Пышме встречало более 4,5 тысячи человек
16:04 Жильцы екатеринбургского ЖК «Янтарная долина» жалуются на дорожные перекрытия
14:53 Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб
13:32 Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
13:16 В Первоуральске собираются построить завод механической обработки
12:42 В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
11:29 Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы
10:57 Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
09:48 СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK