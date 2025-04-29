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СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В СМИ назвали предполагаемых соперников Дениса Паслера на выборах губернатора Свердловской области.
По данным 66.ru, помимо Паслера на пост главы региона могут выдвинуться Александр Ивачёв от КПРФ, Андрей Кузнецов от «Справедливой России», Александр Каптюг от ЛДПР и Рант Краев (ранее Агаджанян) от «Новых людей». Денис Паслер будет представлять «Единую Россию».
Ивачёв, занимающий должность зампредседателя Заксобрания области, сам сообщил изданию о намерении участвовать в этих выборах. Кузнецов также подтвердил намерение побороться за пост главы региона. О выдвижении Каптюга ресурс узнал от своего осведомлённого источника. Карев же четкого ответа не давал, уточнив, что «вопрос находится в рабочей стадии».
Издание также пишет, ссылаясь на своих собеседников, что реальной конкуренции Денису Паслеру его соперники не составят.
Ожидается, что губернаторские выборы в Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Добавим, что официально фамилии кандидатов ещё не называли.
По данным 66.ru, помимо Паслера на пост главы региона могут выдвинуться Александр Ивачёв от КПРФ, Андрей Кузнецов от «Справедливой России», Александр Каптюг от ЛДПР и Рант Краев (ранее Агаджанян) от «Новых людей». Денис Паслер будет представлять «Единую Россию».
Ивачёв, занимающий должность зампредседателя Заксобрания области, сам сообщил изданию о намерении участвовать в этих выборах. Кузнецов также подтвердил намерение побороться за пост главы региона. О выдвижении Каптюга ресурс узнал от своего осведомлённого источника. Карев же четкого ответа не давал, уточнив, что «вопрос находится в рабочей стадии».
Издание также пишет, ссылаясь на своих собеседников, что реальной конкуренции Денису Паслеру его соперники не составят.
Ожидается, что губернаторские выборы в Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Добавим, что официально фамилии кандидатов ещё не называли.
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