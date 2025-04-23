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Экс-руководителя свердловского управления Росимущества Зубенко арестовал суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего руководителя свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, уволенного в конце прошлого года, арестовали в Екатеринбурге.
Он пробудет в СИЗО по 20 июня 2025 года.
Известно, что его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Об обстоятельствах увольнения Зубенко Вечерние ведомости писали здесь.
«Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Зубенко в виде содержания под стражей»,
– сообщили в пресс-службе свердловских судов.
Он пробудет в СИЗО по 20 июня 2025 года.
Известно, что его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Об обстоятельствах увольнения Зубенко Вечерние ведомости писали здесь.
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