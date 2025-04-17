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Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства отправили в СИЗО

10.16 Среда, 23 апреля 2025
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
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Вчера, 22 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения бывшему первому заместителю директора управления капитального строительства Свердловской области Александру Мельникову.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Детали дела не раскрываются.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 20 июня 2025 года включительно»,

– говорится в сообщении.


Постановление пока не вступило в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:45 В Верхней Пышме собираются возрождать дзюдо
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