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Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства отправили в СИЗО
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Вчера, 22 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения бывшему первому заместителю директора управления капитального строительства Свердловской области Александру Мельникову.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Детали дела не раскрываются.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Детали дела не раскрываются.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 20 июня 2025 года включительно»,
– говорится в сообщении.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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