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Известный историк и архивист приедет в Екатеринбург с лекцией
Фото: Вечерние Ведомости
Ельцин-центр анонсировал лекцию известного российского историка и архивиста. Она должна состояться в ближайшую субботу, 26 апреля, в Зале Свободы Музея Бориса Ельцина.
Историк Рудольф Пихоя — первый руководитель Государственной архивной службы России, доктор исторических наук, специалист по позднесоветскому и постсоветскому периоду. О считается одним из ключевых исследователей эпохи отечественных радикальных перемен конца XX века. Он сам был непосредственным участником архивных процессов, сопровождавших развал Советского Союза. Его взгляд на перестройку уникален: это одновременно взгляд ученого, свидетеля и администратора.
Тему своей екатеринбургской лекции Рудольф Пихоя обозначит так: «Перестройка как неизбежность». В её рамках он предложит обсудить, почему реформы Михаила Горбачева были не просто экспериментом, а логичным итогом глубокого системного кризиса. Почему реформаторская риторика не могла обернуться возвратом к прошлому. И какую роль в этих процессах играл Борис Ельцин: был ли он союзником Перестройки или её критиком? Одновременно с этим лектор расскажет слушателям о том, как проходил процесс рассекречивания государственных архивов.
Лекция пройдет в рамках образовательной программы Ельцин-Центра, который традиционно служит площадкой для открытого разговора о прошлом и будущем страны. Начало лекции в 16.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Историк Рудольф Пихоя — первый руководитель Государственной архивной службы России, доктор исторических наук, специалист по позднесоветскому и постсоветскому периоду. О считается одним из ключевых исследователей эпохи отечественных радикальных перемен конца XX века. Он сам был непосредственным участником архивных процессов, сопровождавших развал Советского Союза. Его взгляд на перестройку уникален: это одновременно взгляд ученого, свидетеля и администратора.
Тему своей екатеринбургской лекции Рудольф Пихоя обозначит так: «Перестройка как неизбежность». В её рамках он предложит обсудить, почему реформы Михаила Горбачева были не просто экспериментом, а логичным итогом глубокого системного кризиса. Почему реформаторская риторика не могла обернуться возвратом к прошлому. И какую роль в этих процессах играл Борис Ельцин: был ли он союзником Перестройки или её критиком? Одновременно с этим лектор расскажет слушателям о том, как проходил процесс рассекречивания государственных архивов.
Лекция пройдет в рамках образовательной программы Ельцин-Центра, который традиционно служит площадкой для открытого разговора о прошлом и будущем страны. Начало лекции в 16.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
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