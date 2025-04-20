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Известный историк и архивист приедет в Екатеринбург с лекцией

18.35 Вторник, 22 апреля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Ельцин-центр анонсировал лекцию известного российского историка и архивиста. Она должна состояться в ближайшую субботу, 26 апреля, в Зале Свободы Музея Бориса Ельцина.

Историк Рудольф Пихоя — первый руководитель Государственной архивной службы России, доктор исторических наук, специалист по позднесоветскому и постсоветскому периоду. О считается одним из ключевых исследователей эпохи отечественных радикальных перемен конца XX века. Он сам был непосредственным участником архивных процессов, сопровождавших развал Советского Союза. Его взгляд на перестройку уникален: это одновременно взгляд ученого, свидетеля и администратора.

Тему своей екатеринбургской лекции Рудольф Пихоя обозначит так: «Перестройка как неизбежность». В её рамках он предложит обсудить, почему реформы Михаила Горбачева были не просто экспериментом, а логичным итогом глубокого системного кризиса. Почему реформаторская риторика не могла обернуться возвратом к прошлому. И какую роль в этих процессах играл Борис Ельцин: был ли он союзником Перестройки или её критиком? Одновременно с этим лектор расскажет слушателям о том, как проходил процесс рассекречивания государственных архивов.

Лекция пройдет в рамках образовательной программы Ельцин-Центра, который традиционно служит площадкой для открытого разговора о прошлом и будущем страны. Начало лекции в 16.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:35 Известный историк и архивист приедет в Екатеринбург с лекцией
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13:45 В Верхней Пышме собираются возрождать дзюдо
12:40 Отдавшему банковскую карту мошенникам жителю Перми придётся вернуть похищенные у пенсионера из Новоуральска деньги
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12:23 В Екатеринбурге на десять часов задержали рейс в Сочи
11:49 Выдававшему фиктивные заключения сотруднику медцентра вынесли приговор в Екатеринбурге
11:21 Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни
10:27 Голосование за парк, который благоустроят по федеральному проекту, стартовало в Екатеринбурге
10:19 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
10:02 В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
21:48 Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
21:01 Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
19:23 Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные
19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
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