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Мэр Екатеринбурга уволил ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова

16.40 Пятница, 18 апреля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уволил своего заместителя — ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова.

Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы. Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города.

написал Орлов в своём телеграм-канале.


Фактическое увольнение проходит путём реорганизации структуры мэрии — должность Бубнова попросту сокращается. «За уборку и содержание улично-дорожной сети будет отвечать Гейко Владимир Алексеевич, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Галямов Рустам Ахмедович. Похожая структура реализована в правительстве Москвы, есть примеры и в других городах», — объяснил Алексей Орлов.

Алексей Бубнов был замом по благоустройству в мэрии Екатеринбурга с октября 2018 года, его на эту должность назначал тогдашний мэр Александр Высокинский. До конца 2023 года он курировал ещё и сферу транспорта, но эти полномочия были у него отняты и переданы «строительному» вице-мэру Рустаму Галямову.

Алексей Бубнов часто становился автором резонансных высказываний, которые становились объектом бурного обсуждения в соцсетях и СМИ, в том числе федеральных. К примеру, только за последние полтора года высказывания Бубнова несколько раз комментировала Ксения Собчак.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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19:27 В Екатеринбурге и селе Камышино во вчерашних пожарах пострадали люди
19:12 Свадебная стрельба на улице Маяковского в Екатеринбурге привела к уголовному делу
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16:40 Мэр Екатеринбурга уволил ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова
16:32 Подозреваемого в убийстве женщины и её сына в Серове отправили под стражу
16:05 В Нижнем Тагиле будут судить подростков за вымогательство у 12-летнего школьника
15:37 В Туринском районе Свердловской области за рулём трактора скончался 30-летний мужчина
14:32 В Екатеринбурге с 19 апреля будет действовать особый противопожарный режим
14:24 К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата
13:44 В Асбесте росгвардейцы прибыли на вызов и нашли автоугонщика из федерального розыска
13:13 «УГМК-арена» победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» премии Sport Facilities
12:42 Похитившей 15 миллионов рублей сотруднице банка вынесли приговор в Екатеринбурге
12:12 Полиция установила личность женщины, чью голову нашли на севере Свердловской области
11:11 Свердловский Роспотребнадзор отчитался о состоянии питьевой воды
10:38 Екатеринбургские врачи спасли новорождённого с тяжёлой болезнью лёгких
09:49 СК проводит проверку в связи с наездом на электросамокате на ребёнка возле 127-й екатеринбургской школы
09:42 В рамках акции «Древо памяти» школьники высадят 150 деревьев в Екатеринбурге
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