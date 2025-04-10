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Мэр Екатеринбурга уволил ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова
Фото: Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уволил своего заместителя — ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова.
Фактическое увольнение проходит путём реорганизации структуры мэрии — должность Бубнова попросту сокращается. «За уборку и содержание улично-дорожной сети будет отвечать Гейко Владимир Алексеевич, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Галямов Рустам Ахмедович. Похожая структура реализована в правительстве Москвы, есть примеры и в других городах», — объяснил Алексей Орлов.
Алексей Бубнов был замом по благоустройству в мэрии Екатеринбурга с октября 2018 года, его на эту должность назначал тогдашний мэр Александр Высокинский. До конца 2023 года он курировал ещё и сферу транспорта, но эти полномочия были у него отняты и переданы «строительному» вице-мэру Рустаму Галямову.
Алексей Бубнов часто становился автором резонансных высказываний, которые становились объектом бурного обсуждения в соцсетях и СМИ, в том числе федеральных. К примеру, только за последние полтора года высказывания Бубнова несколько раз комментировала Ксения Собчак.
Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы. Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города.
— написал Орлов в своём телеграм-канале.
Фактическое увольнение проходит путём реорганизации структуры мэрии — должность Бубнова попросту сокращается. «За уборку и содержание улично-дорожной сети будет отвечать Гейко Владимир Алексеевич, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Галямов Рустам Ахмедович. Похожая структура реализована в правительстве Москвы, есть примеры и в других городах», — объяснил Алексей Орлов.
Алексей Бубнов был замом по благоустройству в мэрии Екатеринбурга с октября 2018 года, его на эту должность назначал тогдашний мэр Александр Высокинский. До конца 2023 года он курировал ещё и сферу транспорта, но эти полномочия были у него отняты и переданы «строительному» вице-мэру Рустаму Галямову.
Алексей Бубнов часто становился автором резонансных высказываний, которые становились объектом бурного обсуждения в соцсетях и СМИ, в том числе федеральных. К примеру, только за последние полтора года высказывания Бубнова несколько раз комментировала Ксения Собчак.
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