Мэр Екатеринбурга уволил ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова

написал Орлов в своём телеграм-канале.

Это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы. Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города.