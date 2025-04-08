Возрастное ограничение 18+
Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
Фото: Алексей Мосин
Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу. Заседание прошло в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Представлять интересы фонда приехал известный московский адвокат Калой Ахильгов.
Напомним, истцом, требующим ликвидировать Фонд Ройзмана*, является Главное управление Минюста России по Свердловской области. В ходе проверки Минюст усмотрел нарушения в направлении части собранных фондом средств. Как заявляли в самом фонде, поводом для проверки послужили материалы, поступившие из ГУ МВД по Свердловской области.
Почти половину нарушений в работе Фонда Ройзмана* Минюст посчитал исправленными. При этом ранее ведомство заявляло, что эти нарушения неустранимы, сказал после заседания адвокат Калой Ахильгов.
По словам Ахильгова, у Минюста осталось три довода для ликвидации благотворительного фонда, один из которых – что он фактически находится по адресу Красноармейская, 62 (приёмная Евгения Ройзмана*), хотя юридический адрес фонда – Энгельса, 15.
Адвокат убеждён, что все нарушения устранимы и не являются законными основаниями для ликвидации фонда.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
«Я поражён существом этого иска. В нашей стране почти нет фондов, которые способны собрать такие суммы. Этот Фонд нужно носить на руках.
Если есть нарушения – давайте их зафиксируем устраним. И будем дальше работать. Или это что: личная месть? Это нелогично ни с юридической, ни с человеческой точки зрения»,
Если есть нарушения – давайте их зафиксируем устраним. И будем дальше работать. Или это что: личная месть? Это нелогично ни с юридической, ни с человеческой точки зрения»,
– сказал Калой Ахильгов и попросил судью отказать в иске.
Напомним, истцом, требующим ликвидировать Фонд Ройзмана*, является Главное управление Минюста России по Свердловской области. В ходе проверки Минюст усмотрел нарушения в направлении части собранных фондом средств. Как заявляли в самом фонде, поводом для проверки послужили материалы, поступившие из ГУ МВД по Свердловской области.
Почти половину нарушений в работе Фонда Ройзмана* Минюст посчитал исправленными. При этом ранее ведомство заявляло, что эти нарушения неустранимы, сказал после заседания адвокат Калой Ахильгов.
По словам Ахильгова, у Минюста осталось три довода для ликвидации благотворительного фонда, один из которых – что он фактически находится по адресу Красноармейская, 62 (приёмная Евгения Ройзмана*), хотя юридический адрес фонда – Энгельса, 15.
Адвокат убеждён, что все нарушения устранимы и не являются законными основаниями для ликвидации фонда.
«Минюст среди прочего ставит в вину, что Фонд помогает всем подряд и не требует от человека справку, что тот малоимущий»,
– сказал Вечерним ведомостям Ройзман*.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
08 апреля 2025
08 апреля 2025
Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
08 апреля 2025
08 апреля 2025
В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам безопасности при использовании электросамокатов
11 апреля 2025
11 апреля 2025