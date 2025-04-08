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Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу

15.23 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: Алексей Мосин
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Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу. Заседание прошло в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Представлять интересы фонда приехал известный московский адвокат Калой Ахильгов.

«Я поражён существом этого иска. В нашей стране почти нет фондов, которые способны собрать такие суммы. Этот Фонд нужно носить на руках.

Если есть нарушения – давайте их зафиксируем устраним. И будем дальше работать. Или это что: личная месть? Это нелогично ни с юридической, ни с человеческой точки зрения»,

– сказал Калой Ахильгов и попросил судью отказать в иске.


Напомним, истцом, требующим ликвидировать Фонд Ройзмана*, является Главное управление Минюста России по Свердловской области. В ходе проверки Минюст усмотрел нарушения в направлении части собранных фондом средств. Как заявляли в самом фонде, поводом для проверки послужили материалы, поступившие из ГУ МВД по Свердловской области.

Почти половину нарушений в работе Фонда Ройзмана* Минюст посчитал исправленными. При этом ранее ведомство заявляло, что эти нарушения неустранимы, сказал после заседания адвокат Калой Ахильгов.

По словам Ахильгова, у Минюста осталось три довода для ликвидации благотворительного фонда, один из которых – что он фактически находится по адресу Красноармейская, 62 (приёмная Евгения Ройзмана*), хотя юридический адрес фонда – Энгельса, 15.

Адвокат убеждён, что все нарушения устранимы и не являются законными основаниями для ликвидации фонда.

«Минюст среди прочего ставит в вину, что Фонд помогает всем подряд и не требует от человека справку, что тот малоимущий»,

– сказал Вечерним ведомостям Ройзман*.


*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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15:23 Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
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12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
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17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
15:58 В Серове 16-летняя девушка попала под машину, когда упала с бордюра
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13:57 В Екатеринбурге за неделю произошло 99 пожаров, один из них — на крыше ТЦ «Гринвич»
13:40 В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
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