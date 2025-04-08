Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу

– сказал Калой Ахильгов и попросил судью отказать в иске.

«Я поражён существом этого иска. В нашей стране почти нет фондов, которые способны собрать такие суммы. Этот Фонд нужно носить на руках.Если есть нарушения – давайте их зафиксируем устраним. И будем дальше работать. Или это что: личная месть? Это нелогично ни с юридической, ни с человеческой точки зрения»,