Суд признал незаконным избрание кандидата-«спойлера» мэром Берёзовского

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Суд признал незаконным избрание кандидата-«спойлера» на пост мэра Берёзовского. Решение приняла судья Лилия Чечулина, передает корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.Напомним, депутаты думы Берёзовского 30 января выбрали мэром города начальницу инвестиционного развития города Юлию Маслакову (в суд она не явилась) в знак протеста против нынешнего градоначальника Евгения Писцова, который занимает эту должность с 2011 года.На голосование конкурсная комиссия допустила только две этих кандидатуры из десяти. В день голосования Маслакова заявила о самоотводе, но дума его не приняла, поскольку на тот момент конкурсная комиссия закончила свою работу. За Маслакову проголосовали 17 депутатов из 23, а шесть отдали голос за Писцова.Тогда Юлия Маслакова, которую называют «техническим кандидатом» и женой личного водителя Писцова, отказалась от должности и подала в суд на думу, требуя признать ее избрание незаконным. На инаугурацию она также не пришла.Вместе с ней оспаривал это решение и депутат берёзовской думы Михаил Киндрась, который был одним из шестерых депутатов, голосовавших за Писцова.Представители Маслаковой и Киндрася в суде утверждали, что она подавала заявление на самоотвод и её заявление должны были принять и внести изменения в бюллетени. Победа на голосовании якобы «повлекла для неё негативные последствия». Какие именно, представитель истца Дмитрий Короташ не уточнил. Представитель ответчика Елена Митрофанова заявила, что порядок самоотвода кандидатуры не утвержден, а после утверждения кандидатов конкурсной комиссией отклонять кандидатуру невозможно по регламенту думы.Сейчас обязанности мэра по-прежнему исполняет Евгений Писцов.