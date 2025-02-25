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Управление свердловского СК возглавил Богдан Францишко
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Управление СК по Свердловской области возглавил генерал-майор юстиции Богдан Францишко. Официальная информация о новом руководителя появилась на сайте ведомства.
Он родился в 1975 году в Мариинске Кемеровской области, с отличием окончил юрфак Томского госуниверситета, служил в органах прокуратуры региона, указано в официальной биографии. С 2014 по 2019 год занимал должность замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Крыму. С сентября 2019 года возглавлял следственное управление СКР по Курганской области.
Заместителями руководителя указаны Анатолий Надбитов (первый зам), Константин Мирошниченко и Алексей Невгад.
Он родился в 1975 году в Мариинске Кемеровской области, с отличием окончил юрфак Томского госуниверситета, служил в органах прокуратуры региона, указано в официальной биографии. С 2014 по 2019 год занимал должность замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Крыму. С сентября 2019 года возглавлял следственное управление СКР по Курганской области.
«Указом президента РФ от 25.02.2025 № 104 назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области на пятилетний срок»,
– отмечается на сайте ведомства.
Заместителями руководителя указаны Анатолий Надбитов (первый зам), Константин Мирошниченко и Алексей Невгад.
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