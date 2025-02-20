Возрастное ограничение 18+
Мэр Екатеринбурга пообещал решить проблему с уличным освещением на Уктусе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурге Алексей Орлов пообещал решить проблему с отсутствием света на улицах Шишимской и Дальневосточной. С его слов, в чат-бот его телеграм-канала поступало несколько просьб сделать освещение.
Установить освещение на Шишимской и Дальневосточной мэр обещает до 1 октября.
Также, с его слов, в течение года в планах установить 103 километра сетей уличного освещения в разных частях города.
«Проблему решим. Разработана проектная документация на строительство 809 метров сетей наружного освещения. На участке будет установлено 40 светильников. Сейчас идёт подготовительный этап – оформление разрешения на проведение земляных работ»,
– написал Орлов.
Установить освещение на Шишимской и Дальневосточной мэр обещает до 1 октября.
Также, с его слов, в течение года в планах установить 103 километра сетей уличного освещения в разных частях города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэр Екатеринбурга встретился с защитниками Берёзовской рощи
19 февраля 2025
19 февраля 2025
Глава Минцифры Шадаев не согласился с предложением открыть доступ к личным перепискам
19 февраля 2025
19 февраля 2025