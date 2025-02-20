Мэр Екатеринбурга пообещал решить проблему с уличным освещением на Уктусе





написал Орлов. «Проблему решим. Разработана проектная документация на строительство 809 метров сетей наружного освещения. На участке будет установлено 40 светильников. Сейчас идёт подготовительный этап – оформление разрешения на проведение земляных работ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурге Алексей Орлов пообещал решить проблему с отсутствием света на улицах Шишимской и Дальневосточной. С его слов, в чат-бот его телеграм-канала поступало несколько просьб сделать освещение.Установить освещение на Шишимской и Дальневосточной мэр обещает до 1 октября.Также, с его слов, в течение года в планах установить 103 километра сетей уличного освещения в разных частях города.