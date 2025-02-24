У екатеринбургской ГАИ новый командир полка ДПС





– подчеркнули в пресс-группе. «За время службы неоднократно был награждён медалями, нагрудными знаками за службу в ОВД, за боевое сотрудничество, за службу на Северном Кавказе, является ветераном боевых действий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Полку ДПС екатеринбургской ГАИ назначили нового руководителя. Им стал Дмитрий Семериков, с 2013 по 2025 год служившего в различных оперативных подразделениях свердловского главка МВД.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ городского УМВД, Семериков родился в Кемерово, выучился в УрГЭУ, а на работу в органы внутренних дел попал в 2001 году.Свою карьеру он начал с милиционера по охране метрополитена. Затем в 2005 году он служил инспектором ДПС третьей роты, в 2007 был повышен до командира второго взвода третьей роты городского полка ДПС, в 2012 стал заместителем командира третьей роты полка ДПС. Позже был оперативником.