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Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пешеходной алле у Ольховского пруда присвоили название «Транспортных прокуроров». Соответствующий документ подписал городской глава Алексей Орлов.
Вероятнее всего, речь идёт о алле, проходящей недалеко от мемориальной доски «300-летие российской прокуратуры», которая как раз находится рядом с Ольховским прудом.
Скоро новое название появится в государственном адресном реестре.
«Новый элемент улично-дорожной сети расположен в границах улиц Машинистов и Колмогорова у Ольховского пруда»,
– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Вероятнее всего, речь идёт о алле, проходящей недалеко от мемориальной доски «300-летие российской прокуратуры», которая как раз находится рядом с Ольховским прудом.
Скоро новое название появится в государственном адресном реестре.
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