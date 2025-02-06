Аллея Транспортных прокуроров появилась в уральской столице





– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии. «Новый элемент улично-дорожной сети расположен в границах улиц Машинистов и Колмогорова у Ольховского пруда»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге пешеходной алле у Ольховского пруда присвоили название «Транспортных прокуроров». Соответствующий документ подписал городской глава Алексей Орлов.Вероятнее всего, речь идёт о алле, проходящей недалеко от мемориальной доски «300-летие российской прокуратуры», которая как раз находится рядом с Ольховским прудом.Скоро новое название появится в государственном адресном реестре.