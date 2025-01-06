Место руководителя уральского Россельхознадзора занял его заместитель





сообщили в ведомстве. «С 29 декабря 2024 года временное исполнение обязанностей руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора по приказу министра сельского хозяйства РФ возложены на заместителя руководителя управления Игоря Трошкина»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Временно исполняющим обязанности руководителя уральского межрегионального управления Россельхознадзора стал Игорь Трошкин.Известно, что в управлении Россельхознадзора Трошкин начал трудиться с июля 2024 года.Пост руководителя управления до этого занимал Анатолий Литовченко. Он покинул свою должность в связи с достижением предельного возраста на госслужбе. Первого января ему исполнилось 65 лет.