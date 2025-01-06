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Место руководителя уральского Россельхознадзора занял его заместитель
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Временно исполняющим обязанности руководителя уральского межрегионального управления Россельхознадзора стал Игорь Трошкин.
Известно, что в управлении Россельхознадзора Трошкин начал трудиться с июля 2024 года.
Пост руководителя управления до этого занимал Анатолий Литовченко. Он покинул свою должность в связи с достижением предельного возраста на госслужбе. Первого января ему исполнилось 65 лет.
«С 29 декабря 2024 года временное исполнение обязанностей руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора по приказу министра сельского хозяйства РФ возложены на заместителя руководителя управления Игоря Трошкина»,
– сообщили в ведомстве.
Известно, что в управлении Россельхознадзора Трошкин начал трудиться с июля 2024 года.
Пост руководителя управления до этого занимал Анатолий Литовченко. Он покинул свою должность в связи с достижением предельного возраста на госслужбе. Первого января ему исполнилось 65 лет.
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