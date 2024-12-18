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Администрация Екатеринбурга подала иск к депутату городской думы от «Единой России»
Но после нашего запроса дело пообещали уладить в досудебном порядке...
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Департамент по управлению муниципальным имуществом, который входит в структуру администрации города Екатеринбурга, подал иск в арбитражный суд к депутату городской думы от «Единой России» Алексею Мещерякову.
На это обратил внимание корреспондент Вечерних ведомостй. Судя по карточке дела, сумма исковых требований — 85 тысяч 572 рубля 33 копейки. Заявление подано 17 декабря.
Сам депутат сказал нашему изданию, что «не видел исковое заявление, только сумму» и добавил, что комментировать ситуацию пока не может.
В мэрии на наш вопрос о деталях дела заявили, что «суть иска комментировать специалисты не будут». При этом, как утверждают в администрации, «в ближайшее время вопрос будет решён в досудебном порядке».
Добавим, как указано на сайте гордумы, депутат Алексей Мещеряков является индивидуальным предпринимателем и занимается «техническим обслуживанием конструктивных элементов общего имущества многоквартирных жилых домов». Также он входит в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В 2018 – 2023 годах Мещеряков был депутатом от «Справедливой России», в текущий созыв избрался уже от «Единой России». Ранее издание Е1.ru обращало внимание, что официальные доходы депутата Мещерякова в течение его первого срока в гордуме выросли в 170 раз.
На это обратил внимание корреспондент Вечерних ведомостй. Судя по карточке дела, сумма исковых требований — 85 тысяч 572 рубля 33 копейки. Заявление подано 17 декабря.
Сам депутат сказал нашему изданию, что «не видел исковое заявление, только сумму» и добавил, что комментировать ситуацию пока не может.
В мэрии на наш вопрос о деталях дела заявили, что «суть иска комментировать специалисты не будут». При этом, как утверждают в администрации, «в ближайшее время вопрос будет решён в досудебном порядке».
Скриншот с сайта Екатеринбургской городской думы
Добавим, как указано на сайте гордумы, депутат Алексей Мещеряков является индивидуальным предпринимателем и занимается «техническим обслуживанием конструктивных элементов общего имущества многоквартирных жилых домов». Также он входит в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В 2018 – 2023 годах Мещеряков был депутатом от «Справедливой России», в текущий созыв избрался уже от «Единой России». Ранее издание Е1.ru обращало внимание, что официальные доходы депутата Мещерякова в течение его первого срока в гордуме выросли в 170 раз.
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